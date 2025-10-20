El efecto de uñas cat eye llegó para quedarse y es uno de los favoritos para lucir en la temporada otoño-invierno de 2025. La modelo Hailey Bieber, quien impone tendencia con sus manicuras constantemente, lo confirma con su más reciente diseño de uñas.

Hailey asistió a la Academy Museum Gala 2025, celebrada en Los Ángeles el sábado 18 de octubre, donde lució un impactante look y una manicura ojo de gato con el tono perfecto para esta temporada.

Hailey Bieber eligió el tono marrón como protagonista de su look. Foto: Especial. Instagram @haileybieber

¿Quién vistió a Hailey Bieber en la Academy Museum Gala?

La modelo fue una de las mejor vestidas de esta gala benéfica, la cual se celebra anualmente para recaudar fondos para el Academy Museum of Motion Pictures, dedicado al mundo del cine.

Hailey Bieber se enfundó en un diseño escultural de la firma de lujo Schiaparelli, un vestido de color marrón chocolate en tendencia, con corset en tono nude.

La modelo luce manicura en tono similar al de su vestido. Foto: Especial. Instagram @schiaparelli

La falda del vestido strapless presenta un adorno con cristales, justo donde nace una sensual abertura en la pierna. La empresaria lleva este look con zapatos mule en tonalidad nude con detalle floral.

El vestido de Hailey Bieber es parte de la colección de alta costura de Schiaparelli, de la temporada primavera-verano 2025, bajo la dirección creativa de Daniel Roseberry.

¿Cuál es el color de uñas “cat eye” que impone Hailey Bieber?

La fundadora de la marca de belleza Rhode y su manicurista Zola Ganzorigt han estado detrás de muchas tendencias de uñas, una de las más destacadas fue la serie de manicuras con efecto glaseado en diferentes colores.

Esta vez, para acompañar el vestidazo Schiaparelli de color marrón chocolate, la nail artist de Hailey Bieber recurrió al efecto conocido como cat eye u ojo de gato, que tiene un brillo particular que se aprecia mucho más con el movimiento de las manos.

Las uñas cat eye siguen en auge esta temporada. Foto: Especial. Instagram @haileybieber @nailsbyzola

Las uñas cat eye que triunfan esta temporada son de tonos tierra, según la dupla Hailey-Zola. La manicurista usó un tono marrón con acabado ojo de gato para este momento especial.

En todo 2025, los tonos tierra han triunfado en el nail art. Cerramos el año con los marrones en tendencia, desde chocolates profundos, hasta tonos medios como el de Hailey Bieber, con efecto ojo de gato u otros acabados con un poco de brillo, como los cromadas o metálicps (piensen en el bronce).

¿Te gustaron las uñas cat eye de Hailey Bieber?, ¿las usarías similares este otoño?

