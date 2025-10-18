Para celebrar su 50° aniversario, la marca uruguaya Zingara creó una colección especial de trajes de baño que bautizó con el bonito nombre de “Solstice”, con gran variedad de piezas para mujeres de todos los estilos: ¿prefieres bikinis o ‘one piece’?, ¿te gusta lucir colores lisos o estampados? En esta propuesta hallarás lo que buscas.

Hace poco, la firma de ‘swimwear’ organizó un cálido encuentro con medios de comunicación y creadores de contenido de moda de México, en el restaurante Lavo en CDMX, para que pudiéramos apreciar de cerca cada detalle de la nueva entrega.

La calidad que caracteriza a Zingara se palpa al instante, no solo al tocar las telas, sino también al ver los detalles que enriquecen el diseño. Percibimos que hay prendas tanto para jovencitas como para mujeres maduras, todas con marcada elegancia y sensualidad. Además, la versatilidad es un valor importante, porque se pueden adaptar fácilmente del día a la noche.

“Solstice representa ese instante eterno en el que el sol toca el horizonte. Una colección pensada para la mujer que se mueve con ligereza, que encuentra belleza en cada momento y que brilla sin esfuerzo”, expresan desde la marca.

Durante la celebración, Nathalie Azoubel, directora creativa, explicó que la firma es una empresa familiar y sobre su presencia en México compartió: “Esta empresa tiene dos corazones: nació en Uruguay hace 50 años y gran parte de nuestro corazón está ahí, porque el equipo creativo vive en Uruguay; porque ahí nacimos y crecimos, pero México nos acogió con los brazos abiertos hace más de 25 años, entonces para nosotros México es nuestro hogar…”.

Cómo es la colección de trajes de baño “Solstice” de Zingara

“A veces nos inspiramos en un destino; a veces, en una emoción. Esta fue inspirada en una emoción que para mí, como mujer y como creativa, me parece muy importante: la libertad.

"La libertad de fluir, de cambiar de estado de ánimo veinte veces en un día, de cambiarnos de outfit, de pasar del amanecer al atardecer como si nada… Espero que se encuentren en este espíritu de libertad que tratamos de transmitir con Solstice”, expresó Nathalie Azoubel, directora creativa al presentar la nueva propuesta.

Solstice tiene varias líneas:

Caraiba: en esta cápsula una tonalidad vino es protagonista, además del blanco y el dorado. Están presentes detalles hermosos como bordados y cuentas.

en esta cápsula una tonalidad vino es protagonista, además del blanco y el dorado. Están presentes detalles hermosos como bordados y cuentas. Do Rei: uno de los estampados ideal para mujeres clásicas, con cadenas y cordones con nuditos, plasmado en azul oscuro sofisticado y blanco elegante.

uno de los estampados ideal para mujeres clásicas, con cadenas y cordones con nuditos, plasmado en azul oscuro sofisticado y blanco elegante. Ilhabela: Los detalles metálicos destacan. “Pensada para reflejar luz en cada movimiento”, detallan desde la marca. Hay piezas en negro que lucen muy elegantes y también en un estampado en tonos amarillos y cafés.

Los detalles metálicos destacan. “Pensada para reflejar luz en cada movimiento”, detallan desde la marca. Hay piezas en negro que lucen muy elegantes y también en un estampado en tonos amarillos y cafés. Ipanema: tiene uno de los prints más bonitos en azul rey y crema, que “reinterpreta lo mediterráneo”, dicen; presenta detalles en tono rojizo. Una de sus piezas destacadas es la falda larga de corte recto, que se puede llevar tanto a la playa como a una cena después.

tiene uno de los prints más bonitos en azul rey y crema, que “reinterpreta lo mediterráneo”, dicen; presenta detalles en tono rojizo. Una de sus piezas destacadas es la falda larga de corte recto, que se puede llevar tanto a la playa como a una cena después. Itakare: El protagonista es un rojo vibrante, hay piezas lisas y con estampado de cadeneta. El pantalón y el chaleco son ideales para lucir hermosas en diferentes momentos del día.

El protagonista es un rojo vibrante, hay piezas lisas y con estampado de cadeneta. El pantalón y el chaleco son ideales para lucir hermosas en diferentes momentos del día. Lagoa: mezcla la combinación de un verde perfecto con rosa intenso, en esta colección resaltan piedras verdes en algunos trajes de baño.

mezcla la combinación de un verde perfecto con rosa intenso, en esta colección resaltan piedras verdes en algunos trajes de baño. Paraty: el azul del mar se encuentra en estos trajes de baño, tanto en modelos estampados como en modelos lisos, en azul oscuro. Las hebillas doradas elevan algunas piezas, como joyas incorporadas.

Un guardarropa para pasar del día a la noche

Una de las maravillas de Solstice es que los trajes de baño no vienen solos, hay una gran variedad de prendas para complementar los looks de playa con los colores y estampados de la colección: pareos, faldas cortas y largas, shorts, pantalones, chalecos, kimonos, vestidos y más.

Zingara ofrece accesorios como bolsos, sombreros, pañuelos y lentes de sol. Tienen todo para armar una maleta completa para ese viaje soñado cerca del mar.

La colección Solstice ya se encuentra en boutiques de la marca y en su tienda online. En Instagram puedes ver más: @zingaraswimwear.

