La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el pronunciamiento que hizo el Papa León XIV sobre la migración y con la que denunció la indiferencia contra las personas migrantes.

“El Papa León XIV tiene una visión de la iglesia muy cercana a los pobres, a los vulnerables en su versión, pero también parecida a la del Papa Francisco”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 12 de junio en Palacio Nacional.

“Más que apoyo a la migración, es el trato humano a los a los que tienen que salir de sus países y llegar a otros países por diferentes motivos, principalmente económicos o de violencia también puede ser, o de problemas de inundaciones y otro tipo de afectaciones naturales”, añadió.

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Desde el centro de acogida "Las Raíces", en Tenerife, el Papa mandó un mensaje para las personas migrantes: “No importa de dónde vengas, el amor de Dios no conoce fronteras”.

“No son números ni expedientes, ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás” (...) No entreguen su existencia a quienes comercian con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, de dinero, de silencio o de su libertad. Esas falsas promesas son ‘cantos de sirenas’, son industrias de muerte”, externó en las Islas Canarias.

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