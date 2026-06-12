El papa León XIV despegó a las 17H09 GMT de la isla española de Tenerife, en Canarias, en el avión militar que le cedió el rey de España, luego de que el suyo sufriera una avería, constataron periodistas de la AFP.

El papa, que puso fin a una visita de siete días a España que lo llevó a Madrid, Barcelona y Canarias, debe llegar a Roma hacia las 21H00 GMT, indicó el Vaticano.

El líder religioso fue bajado del avión en el que tenía previsto abandonar Canarias.

León XIV fue acompañado por el rey Felipe VI al abandonar la aeronave, que no pudo despegar como estaba previsto, debido a una incidencia técnica.

El monarca español, que estaba en el aeropuerto de Tenerife Norte para despedir al Papa, subió al avión para acompañar al líder religioso a bajar por las escalerillas y regresar a la terminal, poco antes de las 15H30 GMT.

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"El avión en el que León XIV y la delegación vaticana iban a desplazarse a Roma ha sufrido un problema técnico que no puede ser reparado inmediatamente (...) Se envía un nuevo avión desde Madrid para realizar el viaje en el día de hoy", indicó la compañía en un comunicado.

✈️ | AHORA: El Papa León XIV es acompañado por el Rey de España mientras abandona el avión que lo lleva a Roma debido a una incidencia en la aeronave. pic.twitter.com/Dy9AbasjGC — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) June 12, 2026

Por problema técnico, retrasan vuelo del papa León XIV

"Se retrasa media hora la salida del vuelo del Papa por un problema técnico del avión", había indicado el servicio de prensa de la visita a España.

"Nuestro equipo de mantenimiento sugiere remolcar el avión, darle la vuelta para ponerlo cara al viento e intentar una nueva puesta en marcha del motor", explicó el capitán.

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"Vamos a hacer este intento. Si fuera satisfactorio, podremos irnos", agregó.

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