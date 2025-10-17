Durante la esperada presentación de la colaboración Lorena Saravia x H&M, Belinda fue el centro de atención con un look que mezcló sofisticación, orgullo mexicano y un toque de lujo atemporal. Su outfit, cuidadosamente pensado, reflejó la esencia de la nueva colección, una fusión entre raíces culturales y una feminidad empoderada.

Belinda luce vestido de la colección Lorena Saravia x H&M

Belinda llevó un minivestido blanco satinado con falda calada, inspirado en el tradicional papel picado. Con cortes láser precisos y un acabado artesanal, la prenda combina lo artesanal con lo moderno, reflejando el estilo característico de la diseñadora mexicana Lorena Saravia.

La cintura marcada y la falda estructurada crean un efecto de movimiento delicado, mientras que el trabajo calado del tejido da un aire artístico y femenino.

La cantante optó por un cabello liso con ondas muy leves con raya al centro. Su maquillaje, en tonos neutros y cálidos, acentuó su mirada sin robar protagonismo al outfit.

Según la propia diseñadora, “la colección mezcla lo artesanal con lo contemporáneo para contar una historia”.

El vestido de Belinda tiene un precio de 5,499 pesos. Foto: Especial. Instagram @belindapop

¿Qué complementos elevaron el look de Belinda?

Belinda apostó por accesorios que elevaron el conjunto a una categoría de lujo. Llevó un bolso Hermès Kelly Retourne 32 de piel Clemence blanca, pieza valuada en $269,736 pesos, que añadió un toque clásico y refinado. El blanco total del bolso armonizaba con la pureza del vestido, logrando una estética monocromática impecable.

Completó su outfit con unas botas de gamuza con inspiración western de la misma colección Lorena Saravia x H&M, con un aire ranchero, las botas tienen un precio de $4,999 MXN. Estas botas, que compartió la cantante a través de su cuenta de Instagram, están actualmente agotadas.

Estos son los accesorios que lució Belinda para complementar su outfit en blanco y negro. Foto: Especial. Instagram @belindapop

Para cerrar, Belinda lució lentes oscuros XL, un accesorio que reforzó su presencia escénica. El contraste entre el blanco de su atuendo y el negro de los lentes añadió un toque que no pasó desapercibido ante las cámaras.

Lorena Saravia es la primera diseñadora mexicana invitada a colaborar con H&M. Foto: Especial. Instagram @belindapop

Según Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de H&M, esta colaboración refleja “una conexión con la tierra combinada con elegancia contemporánea”.

La colaboración Lorena Saravia x H&M, disponible desde el 16 de octubre de 2025 en tiendas seleccionadas y en hm.com, celebra la creatividad mexicana con una mirada moderna y poderosa.

