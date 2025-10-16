Más Información

La noche del 15 de octubre se llevó a cabo el en la ciudad de Nueva York y la cantante colombiana puso el acento latino con su carisma y su voz.

Volvimos a ver rostros de Victoria’s Secret como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Bella Hadid, Candice Swanepoel y Gigi Hadid, además de maniquíes que están en auge en este momento como Alex Consani, Amelia Grey y Anok Yai. Fue el debut de las modelos Emily Ratajkowski y Precious Lee, y de la deportista Angel Lee, en esta pasarela.

El talento musical fue representado por Madison Beer, Karol G, Twice y Missy Elliott, quienes ofrecieron un gran espectáculo mientras presentaban la nueva colección de lencería, la primera bajo la dirección creativa de Adam Selman.

Karol G brilla con bodysuit rojo en Victoria’s Secret Fashion Show

Karol G hizo su aparición en el escenario del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 después de las participaciones de la cantautora estadounidense Madison Beer y del grupo de K-pop Twice.

El color rojo protagonizó este segmento del desfile, para exhibir la colección Hot Pursuit, y la cantante colombiana hizo su entrada interpretando “Ivonny Bonita”, seguida de las populares modelos Bella Hadid, Alex Consani y Amelia Grey.

Foto: Getty Images
Karol G, primera cantante latina en este show, hizo su presentación con bodysuit de encaje rojo y cristales del mismo tono, que llevó con una falda pareo con caída fluida. A ritmo de “Latina Foreva”, segundo tema que interpretó, cambió la falda por unas alas rojas para desfilar sobre la pasarela.

La Bichota lució joyería con cristales como brazaletes, pendientes largos y anillos. Su calzado expresó su estilo ‘tropicoqueta’, llevó unas sandalias con detalle floral destacado en la parte de adelante, de Rene Caovilla.

“Oficialmente un angelito de Victoria Secret… ¡Latina Foreva!”, escribió en el post que compartió con sus 71.7 millones de seguidores en Instagram.

