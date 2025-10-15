Más Información

X Congreso Internacional de la Lengua Española: un llamado a proteger y proyectar el español en el mundo

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Elsa Medina: "Reminiscencias", en el Centro de la Imagen

El reúne a modelos icónicas de la marca junto con nuevos rostros que reflejan la diversidad corporal en uno de los desfile de moda más importante del mundo.

Entre las modelos que desfilarán en esta ediciónestán: Adriana Lima, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Lily Aldridge, Grace Elizabeth, Joan Smalls, Gigi Hadid, Ashley Graham, Imaan Hammam, Alex Consani, Yumi Nu, Precious Lee, Barbara Ferreira y Anok Yai.

Las figuras musicales que estarán en la edición 2025 son: Karol G, Missy Elliott, Madison Beer y el grupo de K-pop Twice.

Espectáculos 04:44 PM

Arranca la alfombra rosa

Celebridades llegan a la alfombra rosa del Victoria's Secret Fashion Show 2025.


Nayeon (de izquierda a derecha), Jihyo, Tzuyu y Momo del grupo TWICE llegan al desfile de Victoria's Secret el miércoles 15 de octubre de 2025 en el barrio de Brooklyn, Nueva York. Foto de Andy Kropa/Invision/AP.
Madison Elle Beer, la cantautora, productora, modelo y escritora estadounidense Madison Beer llega al desfile de Victoria's Secret. FOTO: Andy Kropa/Invision/AP.
El modelo y actor estadounidense Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger llega al desfile de Victoria's Secret en el barrio de Brooklyn, Nueva York. Foto: Andy Kropa/Invision/AP.
ViveUSA

Nodal arremete contra Cazzu por ‘mentir’ revela que no lo dejan ver a su hija Inti y que paga pensión millonaria. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Llaman a Kate Middleton “la verdadera reina” y dicen es la heredera natural del espíritu de Diana “sin el caos”. Foto: AP

¡Justin Bieber, hermano, ya eres mexicano! Captan al canadiense cantando banda y tocando la tambora. Foto: Tiktok

Sold out Cazzu en México despierta el enojo de Pepe Aguilar; intenta opacarla con sus Grammys. Foto: EFE/AFP

Elizabeth Hurley. Foto: AP

