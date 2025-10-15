El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 reúne a modelos icónicas de la marca junto con nuevos rostros que reflejan la diversidad corporal en uno de los desfile de moda más importante del mundo.

Entre las modelos que desfilarán en esta ediciónestán: Adriana Lima, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Lily Aldridge, Grace Elizabeth, Joan Smalls, Gigi Hadid, Ashley Graham, Imaan Hammam, Alex Consani, Yumi Nu, Precious Lee, Barbara Ferreira y Anok Yai.

Las figuras musicales que estarán en la edición 2025 son: Karol G, Missy Elliott, Madison Beer y el grupo de K-pop Twice.

Celebridades llegan a la alfombra rosa del Victoria's Secret Fashion Show 2025.



Nayeon (de izquierda a derecha), Jihyo, Tzuyu y Momo del grupo TWICE llegan al desfile de Victoria's Secret el miércoles 15 de octubre de 2025 en el barrio de Brooklyn, Nueva York. Foto de Andy Kropa/Invision/AP.

Madison Elle Beer, la cantautora, productora, modelo y escritora estadounidense Madison Beer llega al desfile de Victoria's Secret. FOTO: Andy Kropa/Invision/AP.