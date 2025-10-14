Este miércoles se llevará a cabo el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, uno de los eventos de moda más importantes de la temporada.

Las modelos más cotizadas desfilarán por la pasarela, que este año estará completamente protagonizada por mujeres, quienes también estarán a cargo de la parte musical.

El andar de los ángeles de Victoria’s Secret será al ritmo latino de Karol G, que por primera vez formará parte de este espectáculo, sin dejar de lado la participación de una leyenda del hip hop, Missy Elliott.

La sensualidad de Madison Beer tampoco faltará en la pasarela, con el pop más bailable gracias a sus éxitos como “Make You Mine” o “Yes Baby”. Y sin duda, la cereza del pastel será la presencia del icónico grupo de K-pop Twice, que aportará su energía característica al show.

El desfile contará con la participación de modelos legendarias como Adriana Lima, Candice Swanepoel y Alessandra Ambrosio, quienes encabezarán la pasarela.

Junto a ellas, también desfilarán figuras de alto perfil como Barbara Palvin, Lily Aldridge, Grace Elizabeth, Gigi Hadid, Joan Smalls, Imaan Hammam, Ashley Graham, Alex Consani, Yumi Nu, Precious Lee, Barbie Ferreira y Anok Yai.

Después de cinco años de ausencia, el Victoria’s Secret Fashion Show regresará con todo el glamour y la espectacularidad que siempre lo caracterizaron, trayendo de vuelta a la pasarela nombres icónicos del modelaje y celebrando la diversidad en todas sus formas.

¿Dónde ver Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se transmitirá en vivo desde Nueva York este miércoles 15 de octubre, a partir de las 17:00 horas (tiempo de la CDMX), a través de YouTube, TikTok e Instagram.

Previo al desfile, se llevará a cabo una alfombra rosa, donde se espera la presencia de destacadas personalidades de la moda y el espectáculo.