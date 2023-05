Twice: así lucían las 9 integrantes de la banda de K-Pop del momento antes de ser famosas

Twice es una de las bandas de K-POP o pop coreano más exitosas de los últimos años. La misma se originó en 2015 y desde aquel momento sus integrantes han cambiado mucho físicamente.

Estamos hablando de Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu. El caso de Jihyo es el más notorio. La líder de Twice fue quien más años pasó como trainee y en predebut antes de realizar las primeras presentaciones con la banda.

¿Con qué canción consiguieron el estrellato?

Fue en el 2016 cuando Twice consiguió el estrellato con su canción “Cheer Up”, el cual se ubicó en el primer lugar de la lista Gaon Digital Chart, convirtiéndose en la canción más popular del año. La canción incluso obtuvo un premio como Canción del año en varias premiaciones de Corea del Sur.

Twice debutó oficialmente en Japón el 28 de junio de 2017 en colaboración con Warner Music Japan a través del lanzamiento de su primer álbum recopilatorio, #Twice. El álbum debutó en el segundo puesto de Oricon Albums Chart, vendiendo 136 157 copias en una semana, convirtiéndolo en el álbum más vendido de un artista de K-pop en Japón. Posteriormente, el primer sencillo en japonés del grupo, “One More Time”, fue lanzado en octubre del mismo año.

Actualmente Twice cuenta con más de 27,9 millones de seguidores en Instagram. En dicha red social el grupo realiza publicaciones de sus presentaciones, pero también comparte fotos y videos de sus ensayos e intimidad como grupo.

Este año lanzaron el sencillo “Moonight Sunrise”, el cual es un éxito a nivel mundial. Además también lanzaron en marzo el sencillo y el videoclip “Set me free”, el cual forma parte de su EP número 12, titulado “Ready To Be”. Además, su discográfica informó que las ventas de pedidos anticipados de Ready To Be habían superado las 1.7 millones copias.