La noche del 15 de octubre la lencería y las alas de Victoria’s Secret volvieron a tomar el protagonismo ante el mundo en una nueva edición de su Fashion Show. Con una propuesta más inclusiva que en sus orígenes, participaron ‘ángeles’ de siempre y hubo debuts impactantes.

Cómo empezó el Victoria’s Secret Fashion Show

Una modelo embarazada fue la encargada de abrir el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, se trata de Jasmine Tookes, quien lució lencería nude cubierta con un vestido con cadenas doradas y perlas, rematado con unas ‘alas’ con forma de concha.

La primera parte fue marcada por tonos metálicos dorados y bronces, salpicados con brillo de cristales en ocasiones. La ropa interior nude y los vestidos lenceros destacaron.

Las modelos Alessandra Ambrosio y Barbara Palvin, quienes han desfilado en ocasiones anteriores para la marca de lencería, fueron de las primeras en caminar la pasarela.

Por su parte, Madison Beer fue la primera cantante en amenizar el show con su voz, para dar paso a la segunda línea de lencería que modelaron personalidades como Irina Shayk y Paloma Elsesser. Además del blanco, se acentuó el rosa, en prendas como bikinis, brasieres y corsets. En esta colección de estilo romántico vimos la presencia de moños.

Beer lució un conjunto blanco satinado con cristales, conformado por corset y panty culotte, sumó unas botas sobre las rodillas en el mismo tono y unas delicadas alas con plumas. Una vez que culminó su canto, procedió a modelar.

K-pop para Pink

El grupo de k-pop Twice puso su música y su estilo jovial para presentar la colección correspondiente a la línea Pink de Victoria’s Secret, con prendas coloridas y llenas de brillo, además de brasieres, cómodos pants, sudaderas y mini shorts, con un acento sporty chic.

Barbara Ferreira, conocida por su actuación en "Euphoria", fue una de las celebridades que sorprendió en esta parte del show, con un sexy conjunto de lencería rojo y chamarra de mezclilla. Otro joven talento que participó con Pink fue Lila Moss, hija de la icónica Kate Moss, quien desfiló en el show anterior de la marca.

Karol G lleva el español al Victoria’s Secret Fashion Show

El orgullo latino Karol G puso el acento latino en el tercer show musical del evento, quien llevó al mundo la energía de sus temas “Ivonny Bonita” y “Latina Foreva”.

Karol G es la representación latina en el evento de moda. Foto: Getty Images

La cantante colombiana dio el paso a la presentación de la colección de rojo y, por supuesto, ella brilló también en ese color. Lució un bodysuit de encaje rojo con falda pareo que luego cambió por alas para dar rienda suelta a su caminata en la pasarela.

En esta colección presentada con ritmo latino apareció la icónica top model Bella Hadid, así como el icono de moda actual Alex Consani y el ángel Irina Shayk, entre otras.

El debut en la pasarela de Emily Ratajkowski

Seguidamente, el éxito “Toxic” de Britney Spears guió una colección salpicada con plateados, tonos pastel y efecto sunset, con degradados en naranjas y rosas.

La modelo Emily Ratajkowski hizo su debut en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show con un conjunto de lencería y alas esculturales en un dulce tono rosa.

Emily Ratajkowski en la pasarela con alas con forma floral. Foto: Getty Images

En la última línea de lencería predominó el color negro y los cristales. Amelia Grey, Anok Yai, Alex Consani, modelos en auge, estuvieron aquí. Gigi Hadid también destacó vestida completamente de blanco con corset y minishorts satinados.

Gigi Hadid vuelve a la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show. Foto: Getty Images

La rapera Missy Elliott cerró el show de Victoria's Secret y todas las modelos, en su mayoría con las alas emblemáticas, salieron para celebrar la culminación de una nueva edición de este evento que ha tenido que hacer cambios para adaptarse a nuevas concepciones de belleza más reales, diversas e inclusivas.

Leer también: Belinda derrocha elegancia con total black en evento de relojería

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters