La cantante Belinda jamás defrauda con sus elecciones al vestir. Una vez más, vuelve a destacar en una aparición pública con su look. Esta vez, lo hizo en la celebración del 20° aniversario de la colección Big Bang de Hublot, marca de relojería de la cual es embajadora.

“Modelo estrella de Hublot, el Big Bang ha revolucionado el universo relojero por su diseño fuera de lo común. Icono contemporáneo, no deja de reinventarse, haciendo hueco a todas las audacias técnicas y estéticas posibles. Más que un reloj: un estado de ánimo”, describen en el sitio de la firma.

Para asistir a este encuentro, la intérprete de “300 noches” vistió de negro, un color asociado con la elegancia. Lució un total black sensual y sofisticado, pero lleno de detalles muy chic.

El total black de Belinda en clave elegante

Belinda luce un conjunto con pantalones de cintura baja y bota ligeramente acampanada, que se completa con un cárdigan ‘cropped’ de mangas largas, cuello redondo y botones forrados.

El total black de la actriz y cantante resalta por sus detalles ultrafemeninos, vemos moños tanto en el pantalón como en el cárdigan, además de ribetes con frunces que enriquecen el diseño en partes estratégicas.

Para añadir un toque sensual a su look formal, dejó varios botones sin abrochar cerca del abdomen. Foto: Especial. Instagram @belindapop

Para acentuar la elegancia, añade un abrigo sastre largo con bolsillos con solapa. Pero lo más destacado es, sin duda, que la prenda está cubierta por cristales que convierten una pieza clásica en una ‘statement’.

Como era de esperarse, Belinda modela un reloj Big Bang de Hublot. Lleva uno de color negro que superpone sobre la manga del cárdigan, una manera en la que se están llevando mucho los brazaletes esta temporada.

Beli luce un 'beauty look' natural. Foto: Especial. Instagram @belindapop

El secreto para que cada elemento de su look total black destaque está en los detalles y en las texturas diferentes.

Belinda impone moda con su total black

Con este look total black en el evento de Hublot, Belinda confirma que:

Los moños siguen en auge.

Las prendas con brillo son ideales para el otoño-invierno y eventos formales.

Se llevan mucho los total looks o looks coordinados.

El reloj luce perfecto sobre prendas de mangas largas.

Vestir completamente de negro, sí; el look se puede formar con prendas de texturas o acabados diferentes.

