La Semana de la Moda de Milán se celebra entre el 23 y el 28 de septiembre. Boss es una de las marcas que figura en el calendario de este importante evento internacional y la cantante Belinda estuvo entre las invitadas a su desfile.

La estrella pop, quien también es todo un icono de moda, deslumbró con su look y se robó la atención en el fashion show, donde intercambió palabras con David Beckham, figura emblemática del fútbol y embajador de la firma, y con Marco Falcioni, director creativo de Boss, entre otras personalidades.

Belinda y David Beckham en el desfile de Boss. Foto: Especial. Instagram @belindapop

“Realmente sorprendida con la colección Paradox...”, escribió Belinda en sus redes sociales y compartió algunas imágenes de este momento con sus 18 millones de seguidores en Instagram.

El look de Belinda en el desfile de Boss

El look de Belinda es minimalista y sofisticado. La cantante eligió vestir de colores claros para asistir al desfile de Boss. Lució pantalones beige de tiro alto y pernera holgada, con camisa de textura fluida en tono crema.

La tercera pieza elevó el look de la intérprete de “300 Noches”: una gabardina clásica que llevó con mucho estilo sobre sus hombros. Sumó un cinturón fino y una corbata con lunares diminutos, el accesorio más chic del conjunto.

Belinda en el desfile de Boss en Milan Fashion Week. Foto: Especial. Instagram @belindapop

Leer también: El look de Belinda en el concierto de Shakira

La actriz dio muestras del arte del layering en joyería al lucir varios anillos y brazaletes. En algunos momentos, posó con lentes café de exquisito estilo vintage.

Para la ocasión, llevó un peinado con el cabello suelto, con ondas suaves en las puntas; y lució un maquillaje natural con blush melocotón y labial rosa claro.

La corbata es un accesorio muy chic. Foto: Especial. Instagram @belindapop (Alex Cordova)

La colección de Boss

Boss presentó su colección primavera-verano 2026: Paradox, en la Semana de la Moda de Milán. Resalta una sastrería moderna, sofisticada y delicada, con cortes refinados y texturas fluidas.

En la paleta de colores conviven tonos como blanco, beige, crema, chocolate, gris y negro, en texturas matte y con sutil brillo.

La marca da impulso a pantalones amplios, drapeados ligeros, looks en capas y accesorios como corbata y turbante. Son looks ideales para unirse a la ola del ‘office core’.

Leer también: Demna presenta su primera colección para Gucci con un fashion film

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters