Tan pronto como cayó se levantó, sin perder el glamour y con el doble de fuerza. Era septiembre de 2024 en París. Belinda lucía un espectacular vestido rojo y tacones en el desfile de modas L’Oreal.

“No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas”, expresó enfática en aquel momento.

Más allá del video que se hizo viral, la cantante se trajo a México una lesión que, por el mismo ritmo de trabajo, no se cuidó.

Ahora, con fisioterapia para aliviar el daño en la rodilla y tobillo izquierdos, Beli ensaya los pasos firmes que dará en Mentiras All Star, en el Centro Cultural Teatro I. El quirófano esperará.

“Me lastimé la rodilla, pero seguí trabajando y no me la traté. Ahora en un ensayo tuve un movimiento fuerte y se resintió la lesión, pero ya estoy con fisioterapia para estar bien para las funciones. Esto es un recordatorio de que siempre tenemos que cuidar la salud”.

El musical tiene fechas contempladas para los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, y 12 de octubre en la Ciudad de México y el 16 de octubre en Monterrey, así que deberá ser muy disciplinada con su fisioterapia. El esfuerzo valdrá la pena.

“Lograr esto con la serie (Mentiras) fue una sorpresa, ya quiero estar en el escenario porque la producción es espectacular, algo nunca antes visto y que los va a sorprender”, dice en entrevista.

Su formación no comenzó en el teatro; apenas en 2019 hizo su debut en el musical Hoy no me puedo levantar, pero aprendió un principio fundamental en las tablas: la función debe continuar.

El público verá a Daniela tal y como la miraron en la serie, pero su dinámica con el resto de los personajes (Lupita, Yuri, Dulce y Emmanuel) será distinta incluso a lo que se ha visto en el musical, porque el concepto es otro.

“Es todo un desafío, sobre todo por el hecho de preparar un show tan grande en tan pocos meses, pero me siento afortunada de hacerlo con Alejandro Gou y todo el equipo que hay detrás, que son más de 50 personas que vienen de otros países. Es una gran experiencia volver al teatro en grande después de tanto tiempo”.

También interpretó el personaje de Daniela en la serie Mentiras, que se estrenó en streaming en junio. Foto: Gou Producciones

En este espectáculo volverá a compartir escena con Mariana Treviño, quien de nuevo dará vida a la secretaria Lupita, personaje que interpretó en 2009 en la obra de teatro y con el que regresó 15 años después para la serie y el show.

Canción, serie, teatro... ¡Su año!

Belinda ya había retomado con fuerza la música desde 2024, tras una etapa dedicada a colaboraciones con sencillos como “Cactus” y “300 noches”.

Ahora, con el lanzamiento de su álbum Indómita, su protagónico en la serie Mentiras, el espectáculo musical derivado de ese éxito, y reconocimientos como el Premio Evolución en Billboard Mujeres Latinas en la Música recibido en abril, este año se consolida como uno de los más exitosos de su carrera.

“No pensé en tener un 2025 tan lleno de sorpresas en todos los sentidos, estoy con muchas ganas de cerrar el año de la mejor manera con estas funciones increíbles”.

Otro gran logro para la actriz ha sido el reconocimiento de cantantes como Amanda Miguel y Yuri, quienes elogiaron su interpretación de temas clásicos como “Él me mintió” y “Aire”.

Las divas admitieron que, gracias a Belinda, estos temas se colocaron en el radar de las nuevas generaciones.

“Me llevo muy bien con ellas, son legendarias y tienen todo mi respeto. Nadie hoy en día puede llegar a esos tonos tan altos, porque musicalmente era otra época, pero me encanta que podamos reinterpretar estas canciones icónicas, porque a veces nos olvidamos de lo que es la interpretación y cantar estas baladas tan maravillosas”.

Para Belinda también significó una gran oportunidad mostrarle a las nuevas generaciones la fuerza de las baladas y de las interpretaciones que, por su calidad, trascienden el tiempo y no se vuelven desechables como, dice, ocurre con muchos sencillos actuales.

“La voz era la protagonista de las canciones, de las historias que se contaban en las letras, eso está increíble y por supuesto ser parte de esto me llena de orgullo”.

Paralelamente, sigue la promoción de Indómita con videos para TikTok e Instagram.

“Todo llega en el momento que le corresponde, no antes o después. Estoy súper contenta de estar viviendo este momento”.