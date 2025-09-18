Belinda no está al cien de salud, así lo compartió con sus seguidores a través de una fotografía en la que muestra que tiene el menisco roto, es decir, sufrió un desgarro en el cartílago de la rodilla que actúa como amortiguador entre los huesos, por lo que aclaró si estará o no en la puesta en escena de "Mentiras All Star" que arranca en unos días.

La cantante sufre de una lesión que causa dolor, hinchazón, rigidez, y a veces la sensación de que la rodilla cede o se queda "atascada"; como parte del tratamiento está el reposo, mismo que está tomando ahora la intérprete de "Cactus".

Belinda comparte foto y confiesa que tiene un menisco roto, es decir, un desgarro del fibrocartílago de la rodilla, que actúa como amortiguador y ayuda a distribuir el peso.

Después del éxito de la serie "Mentiras", en la que participa Belinda, se dio a conocer como parte del elenco en "Mentiras All Star", que ofrecerá funciones el 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre en el Centro Cultural Teatro I, en la Ciudad de México.

Belinda aclara si podrá actuar en "Mentiras All Star"

A través de un mensaje en sus redes, Belinda dio a conocer qué fue lo que le pasó para traer actualmente una férula en la rodilla; la cantante compartió una foto que inquietó a sus fans y a los que esperan verla en unos días en "Mentiras All Star".

"Para todos los que preguntan si estaré en las funciones de Mentiras, la respuesta es 'sí claro'. Ese es un compromiso súper importante y estaré bien para dar lo mejor de mí", aclaró.

Beli, como la llaman sus fans, confesó que a veces las cosas no son ni se dan tan fácil como podría pensarse, pues es cuestión de esforzarse y sacrificarse.

"Solo quería compartirles que a veces no todo es tan fácil como parece hay mucho esfuerzo y sacrificio pero estaré bien para dar las mejores funciones y dar mi 100 en ese y todos los proyectos que tengo en estos meses. Los amo mucho y gracias por todos los mensajitos de amor y apoyo", se lee.

