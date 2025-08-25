Más Información

“Desde niño vivo en medio de la traducción”: Aurelio Asiain

“Desde niño vivo en medio de la traducción”: Aurelio Asiain

Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear

"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

“Tengo el don de la narración”: entrevista a Mark Frost, guionista de Twin Peaks

“Tengo el don de la narración”: entrevista a Mark Frost, guionista de Twin Peaks

La aparición de , en el más reciente concierto de , causó euforia entre los fans de ambos artistas pues, desde hace años, "el " ha hecho alusión de la cantante en sus letras y, aunque el encuentro entre los dos fue explosivo, también hay quienes no olvidan que, hubo un tiempo en que, "Beli" no sabía ninguna de las letras del boricua.

Antes de que Belinda pise tierras españolas, en donde residirá los próximos seis meses, hizo una parada en Puerto Rico, a propósito de la residencia que Benito Antonio Martínez Ocasio -nombre real de Bad Bunny-, ofrece para sus paisanos.

Sin embargo, ninguno de los seguidores de la cantante sospechó la sorpresa que les tenía; un cameo breve, durante el show en "el Choli" (Coliseo de Puerto Rico), cuando el puertorriqueño interpretó "Perro negro", canción donde hace mención de ella.

Lee también:

Los videos donde aparecen bailando juntos están causando sensación, no falta quien haga referencia a la ya popular frase de la cantante, a través de la que un día espetó: "ganando como siempre", debido a que, recientemente, ha sumado varios aciertos a su carrera, posicionándose como una de las artistas más populares y con mayor aceptación por parte del público.

Sin embargo, no pasó desapercibida aquella transmisión en vivo, que la popera realizó hace cinco años, cuando trataba de conectarse, a través de una videollamada con Jared Leto, con quien sostiene una buena amistad.

Mientras "Beli" esperaba que el músico lograra unirse al "en vivo", aprovechó para interactuar a sus fans, que daban seguimiento a la transmisión; así, cumplió algunas peticiones que recibía en el chat.

Lee también:

Una de esas solicituds rezaba: "canta una de Bad Bunny" y, por más que la cantante de pop trató de recordar una de las canciones del boricua, ninguno de esos intentos surtió efecto.

De hecho, la interpréte de "Ángel" nunca se rindió, aunque lo único que consiguió fue ejecutar una especie de parodia de "el Conejo malo", pues trató de igualar los sonidos característicos que Benito hace con la boca y que suele incluir en casi todos sus temas.

Y, si bien, en su momento, hubo quienes creyeron que se trataba de una burla, por parte de Belinda, la realidad es que la también actriz aclaró que su deseo, al hacer esos mismos sonidos, era hacer memoria y recordar alguna de sus canciones, aunque, al final, ninguna de ellas se le vino a la mente.

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”. Foto: IG Ana de Armas / AP

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”, aseguran

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué? Foto: (AP Photo/Martin Meissner, File)

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué?

Katy Perry vive un curioso momento con fan mexicano: "Perdón por Venga La Alegría" Foto: AP

Fan mexicano pide perdón a Katy Perry por ‘Venga La Alegría’ y su respuesta sorprende. VIRAL

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres. Foto: AP

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres

Georgina Rodríguez impone tendencia con vestido ‘bodycon’ y millonaria joyería. Foto: EFE

Georgina Rodríguez modela ropa deportiva en el mar y deslumbra en Instagram