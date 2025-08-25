La aparición de Belinda, en el más reciente concierto de Bad Bunny, causó euforia entre los fans de ambos artistas pues, desde hace años, "el Conejo malo" ha hecho alusión de la cantante en sus letras y, aunque el encuentro entre los dos fue explosivo, también hay quienes no olvidan que, hubo un tiempo en que, "Beli" no sabía ninguna de las letras del boricua.

Antes de que Belinda pise tierras españolas, en donde residirá los próximos seis meses, hizo una parada en Puerto Rico, a propósito de la residencia que Benito Antonio Martínez Ocasio -nombre real de Bad Bunny-, ofrece para sus paisanos.

Sin embargo, ninguno de los seguidores de la cantante sospechó la sorpresa que les tenía; un cameo breve, durante el show en "el Choli" (Coliseo de Puerto Rico), cuando el puertorriqueño interpretó "Perro negro", canción donde hace mención de ella.

Los videos donde aparecen bailando juntos están causando sensación, no falta quien haga referencia a la ya popular frase de la cantante, a través de la que un día espetó: "ganando como siempre", debido a que, recientemente, ha sumado varios aciertos a su carrera, posicionándose como una de las artistas más populares y con mayor aceptación por parte del público.

Sin embargo, no pasó desapercibida aquella transmisión en vivo, que la popera realizó hace cinco años, cuando trataba de conectarse, a través de una videollamada con Jared Leto, con quien sostiene una buena amistad.

Mientras "Beli" esperaba que el músico lograra unirse al "en vivo", aprovechó para interactuar a sus fans, que daban seguimiento a la transmisión; así, cumplió algunas peticiones que recibía en el chat.

Una de esas solicituds rezaba: "canta una de Bad Bunny" y, por más que la cantante de pop trató de recordar una de las canciones del boricua, ninguno de esos intentos surtió efecto.

De hecho, la interpréte de "Ángel" nunca se rindió, aunque lo único que consiguió fue ejecutar una especie de parodia de "el Conejo malo", pues trató de igualar los sonidos característicos que Benito hace con la boca y que suele incluir en casi todos sus temas.

Y, si bien, en su momento, hubo quienes creyeron que se trataba de una burla, por parte de Belinda, la realidad es que la también actriz aclaró que su deseo, al hacer esos mismos sonidos, era hacer memoria y recordar alguna de sus canciones, aunque, al final, ninguna de ellas se le vino a la mente.

