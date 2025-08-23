Más Información

sorprendió a sus seguidores al anunciar que se va de México. La cantante y actriz explicó que su decisión responde a nuevas oportunidades profesionales. ¿De qué se trata? Te contamos.

¿Belinda deja México para...siempre?

La intérprete de “Amor a primera vista” detalló en "Ventaneando" que este cambio en su carrera no será definitivo, sino temporal. La artista viajará a distintos países para la filmación de la serie "Carlota", donde se realizará la preproducción y el rodaje.

“Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, o sea, literalmente van a ser entre siete y ocho… es un proyecto muy ambicioso”, expresó Belinda.

Aunque no dio más detalles sobre la mudanza, se espera que regrese a Ciudad de México una vez concluido su trabajo.

Foto: Especial. Instagram @belindapop
Foto: Especial. Instagram @belindapop

Belinda también comentó que extrañará el país y que se encuentra emocionada por los proyectos que se vienen: “Habrá música, serie y conciertos”.

Además, tendrá colaboraciones con Sebastián Yatra, Kenia Os y otras personalidades cuyos nombres aún no reveló.

Antes de viajar, la intérprete realizará ocho funciones especiales de "Mentiras: el musical" en octubre, los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12, en el Centro Cultural Teatro 1, junto a la estación del Metro Cuauhtémoc en CDMX.

¿De qué trata la serie Carlota?

Se trata de una bioserie histórica inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo, producida por Sony Pictures Televisión. La historia narrará la juventud de la emperatriz y el deterioro mental que sufrió tras la ejecución de su esposo, Maximiliano de Habsburgo. Belinda realizará el protagónico, aunque aún se desconocen detalles sobre la plataforma y la fecha de estreno.

Belinda y su orgullo por México

Aunque nació en España, Belinda siempre ha mostrado su orgullo por la cultura mexicana y ha celebrado sus conexiones con el país. En 2024 se generó polémica cuando protagonizó el grito de independencia en Times Square, Nueva York, y algunos usuarios la cuestionaron sobre su identidad mexicana.

Ante las críticas, la cantante citó a la fallecida Chavela Vargas: “Los mexicanos nacen donde se les da la gana”, y reafirmó su identidad:"Yo soy más mexicana que nada, siempre me siento orgullosa de hablar de México, de su cultura, de su gente, del país tan maravilloso que tenemos".

