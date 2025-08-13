Más Información

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

Coreografías, talleres y cine, en el primer Festival de danzas negras

Coreografías, talleres y cine, en el primer Festival de danzas negras

Así es el diseño de los espacios para lo que fue el Centro SCOP

Así es el diseño de los espacios para lo que fue el Centro SCOP

Muere Henri Donnadieu, promotor cultural y fundador del mítico bar “El Nueve”

Muere Henri Donnadieu, promotor cultural y fundador del mítico bar “El Nueve”

El Nueve, 140 metros cuadrados de libertad

El Nueve, 140 metros cuadrados de libertad

Un posible encuentro entre y genera expectativa. La trapera argentina confirmó que se verá pronto con la cantante y actriz, dejando a sus seguidores intrigados sobre el motivo de la reunión.

Hace algunos meses, Julieta Emilia Cazzuchelli no veía probable acercarse a Beli, ex pareja de y padre de su hija Inti, porque consideraba que eso podría alimentar el morbo tras su separación. Hoy, sin embargo, la situación ha cambiado.

Cazzu se ha mostrado cada vez más abierta al hablar sobre su maternidad. Foto: Instagram.
Cazzu se ha mostrado cada vez más abierta al hablar sobre su maternidad. Foto: Instagram.

Cazzu se deshace en halagos para Belinda

En entrevista con "Ventaneando", la llamada “Nena Trampa” compartió sobre la actriz: “Todavía no la conozco. Ya la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella”, dijo a su llegada a México. Además, destacó su talento: “Ella es un ícono. Es un ícono del pop y de la música que va a pasar a la historia, ella lo sabe”.

Lee también:

Se desconoce si habrá una colaboración musical o si se trata únicamente de un encuentro amistoso.

Foto: Especial. Instagram @belindapop
Foto: Especial. Instagram @belindapop

Julieta, quien se presentará en México el próximo octubre, llegó al país para presentar su libro “Perreo: una revolución” y señaló que se quedaría poco tiempo, para aprovechar la oportunidad de convivir con sus fanáticos.

En esta ocasión no estuvo acompañada de Inti, quien suele asistir incluso a grabaciones musicales. “Es la primera vez que la dejo. (Se quedó) con su abuela y sus tías. Sé que está súper divertida y espero poder traerla la próxima vez”, comentó a la prensa.

La relación con Nodal y su familia

Cazzu también fue cuestionada sobre su relación actual con Christian Nodal, específicamente sobre si convive con Inti, dado que en redes sociales parece distante. Sin querer generar polémica, respondió: “Creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay”.

Lee también:

Respecto a la familia de Nodal, expresó respeto y cariño: “Cruzamos mensajes, cruzamos fotitos. Ustedes saben que yo soy para la construcción, esa es la intención”.

En cuanto a su vida personal, Cazzu mencionó que está soltera y enfocada en sus compromisos profesionales: “El amor te quita mucha energía de buena manera, pero yo ahora la pongo en mi trabajo y en mi bebé; eso cambia la perspectiva. Ahora me imagino darle energía a un tipo”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia. Foto: Photo by VALERIE MACON / AFP / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP.

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia

“No, no Abelito”: el momento incómodo que generó críticas en La Casa de los Famosos 3. Foto: Captura de pantalla / Tiktok Abelito oficial

“No, no Abelito”: el momento incómodo que generó críticas en La Casa de los Famosos 3

El momento insólito en el concierto de Jennifer López que dejó a todos boquiabiertosFoto: AP

El momento insólito en el concierto de Jennifer López que dejó a todos boquiabiertos

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian celebra a Kylie Jenner con revelador top de ‘hilos’ y cuero

¿Habrá batalla legal? Cazzu responde si pedirá más pensión a Christian Nodal para su hija. Foto: The Grosby Group

¿Habrá batalla legal? Cazzu responde si pedirá más pensión a Christian Nodal para su hija