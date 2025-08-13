Un posible encuentro entre Cazzu y Belinda genera expectativa. La trapera argentina confirmó que se verá pronto con la cantante y actriz, dejando a sus seguidores intrigados sobre el motivo de la reunión.

Hace algunos meses, Julieta Emilia Cazzuchelli no veía probable acercarse a Beli, ex pareja de Christian Nodal y padre de su hija Inti, porque consideraba que eso podría alimentar el morbo tras su separación. Hoy, sin embargo, la situación ha cambiado.

Cazzu se ha mostrado cada vez más abierta al hablar sobre su maternidad. Foto: Instagram.

Cazzu se deshace en halagos para Belinda

En entrevista con "Ventaneando", la llamada “Nena Trampa” compartió sobre la actriz: “Todavía no la conozco. Ya la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella”, dijo a su llegada a México. Además, destacó su talento: “Ella es un ícono. Es un ícono del pop y de la música que va a pasar a la historia, ella lo sabe”.

Se desconoce si habrá una colaboración musical o si se trata únicamente de un encuentro amistoso.

Foto: Especial. Instagram @belindapop

Julieta, quien se presentará en México el próximo octubre, llegó al país para presentar su libro “Perreo: una revolución” y señaló que se quedaría poco tiempo, para aprovechar la oportunidad de convivir con sus fanáticos.

En esta ocasión no estuvo acompañada de Inti, quien suele asistir incluso a grabaciones musicales. “Es la primera vez que la dejo. (Se quedó) con su abuela y sus tías. Sé que está súper divertida y espero poder traerla la próxima vez”, comentó a la prensa.

La relación con Nodal y su familia

Cazzu también fue cuestionada sobre su relación actual con Christian Nodal, específicamente sobre si convive con Inti, dado que en redes sociales parece distante. Sin querer generar polémica, respondió: “Creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay”.

Respecto a la familia de Nodal, expresó respeto y cariño: “Cruzamos mensajes, cruzamos fotitos. Ustedes saben que yo soy para la construcción, esa es la intención”.

En cuanto a su vida personal, Cazzu mencionó que está soltera y enfocada en sus compromisos profesionales: “El amor te quita mucha energía de buena manera, pero yo ahora la pongo en mi trabajo y en mi bebé; eso cambia la perspectiva. Ahora me imagino darle energía a un tipo”.