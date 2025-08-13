Más Información

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

Coreografías, talleres y cine, en el primer Festival de danzas negras

Así es el diseño de los espacios para lo que fue el Centro SCOP

Muere Henri Donnadieu, promotor cultural y fundador del mítico bar “El Nueve”

El Nueve, 140 metros cuadrados de libertad

Orgasmo femenino en el centro de la literatura; colectivo presenta antología para derribar prejuicios

Christian Nodal abre su corazón y se sincera sobre cómo fue el rompimiento con su expareja Cazzu, la madre de su hija Inti, con quien tuvo una relación durante un par de años y quien asegura que cuando la dejó el cantante de regional mexicano, ella le preguntó que si era por alguien más, y él afirmó que no.

Sin embargo, a unas semanas del rompimiento público con Cazzu, Nodal destapó su , su actual esposa, y quien según Nodal, ha sufrido demasiado al ser señalada como "la tercera en discordia", cuando él asegura que nunca lo fue, pues él y Cazzu ya había tenido seis rupturas antes de la definitiva, pues la argentina le había roto el corazón tras decirle que ella no era la mujer que él necesitaba, y que incluso le propuso que si quería se buscara a otra sólo que ella no se enterara.

Lee también:

Las palabras de Cazzu, confesó Nodal, le rompieron el corazón, y puntualizó que Ángela, en ese tiempo, "no existía".

Estas declaraciones y otros detalles sobre su vida personal, serán revelados esta noche por Christian Nodal en entrevista con Adela Micha en una charla en la que el intérprete de 26 años hablará como nunca antes lo había hecho sobre su polémico truene con la trapera argentina.

, y durante su llegada al país aseguró que no le parece justa la manutención que le da Christian a su hija Inti, sin embargo no peleará legalmente para que esto cambie.

Lee también:

Christian Nodal le pide perdón a Cazzu

En el adelanto de la entrevista que Christian Nodal le da a Adela Micha, el cantante le pide perdón a su ex Cazzu por haberse "mega enamorado" de su esposa Ángela Aguilar, de quien a pesar de ya conocer desde años atrás, no se había enamorado hasta que conoció una versión más madura de ella.

"De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamore", dice en un fragmento de la entrevista que se transmitirá esta noche.

Nodal responde a las declaraciones que Cazzu dio hace unos meses en un podcast en Argentina en las que habla a su vez, de una entrevista de Ángela en la que la cantante asegura que ni ella ni Christian le rompieron el corazón a nadie con su romance.

El intérprete de "Botella tras botella" afirma que Ángela Aguilar es el amor de su vida y que es con ella con quien se quiere morir.

Nodal asume que gracias al desamor que ha habido en su vida es que ha facturado muy bien, y admite que la vida de rockstar es lo que más le ha afectado en algún momento

