Aunque sí se hace cargo de la pensión alimenticia que le corresponde a su , considera que se trata de una cantidad que no cubre las necesidades de la pequeña, sin embargo, no está en búsqueda de exigir más, ya que ella cuenta con la solvencia para ver por la menor.

Cazzu aterriza, inesperadamente, en México

La cantante argentina fue captada en su llegada a la CDMX, a propósito de la presentación de su libro "Perreo".

Cazzu fue cuestionada acerca del papel que Nodal, su expareja, funge como padre, pues se tiene la idea de que el músico no es muy presente en lo que respecta a la crianza de Inti.

Inti nació el 14 de septiembre de 2023. Foto: Especial
Nodal da pensión, pero no la suficiente

Así, Julieta -su nombre de pila- indicó que, a pesar de que el cantante sí se hace responsable de la pensión alimenticia de la pequeña, la cantidad que entrega no le parece la óptima, ya que son muchos los gastos que se necesitan cubrir cuando se está al cuidado de una menor de casi dos años.

"Podría decir que sí, no tenemos un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo", expresó a "Venga la alegría".

Cazzu y su éxito le permiten dar todo a Inti

Descartó proceder legalmente para que Nodal entregué una cantidad mayor, debido a dos razones; la primera, que ella cuenta con el poder adquisitivo para ver por las necesidades de Inti y, segunda, por la forma de proceder de las instituciones que, en muchas ocasiones, tienden a favocerer a los hombres.

"Lo que pasa, ahora mismo, es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar y, por eso, puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear y, una batalla legal, con un sistema de leyes familiares tan patriarcal, la verdad... en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino, mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer", precisó.

Antes del vínculo amoroso que la unió a Christian Nodal, Cazzu no tenía en mente el convertirse en madre, perspectiva que cambió al enamorarse del cantante. Foto: Instagram, vía @cazzu
Y, si bien, no quiso ahondar en responder a la pregunta acerca de si Christian ve con frecuencia a su hija, la argentina dio a entender que eso no es algo que esté sucediendo.

"Ay... creo que esas son preguntas que, sobre todo, son para él, pero... lo que ven, es lo que hay", señaló.

Buena relación con los Nodal

Finalmente, destacó que tiene una muy buena relación con Cristi Nodal y Jaime González, los abuelos paternos de Inti, con quienes mantiene comunicación constante.

"Su familia, para mí, la llevo en mi corazón, les guardo profundo respeto, los quiero muchísimo, cruzamos mensajes, cruzamos fotitos".

Esta es la primera vez, como confió, que viaja sin Inti, la que se quedó en Buenos Aires, al cuidado de Mariana Quiróz, su mamá, y Flor Cazzuchelli, su hermana.

