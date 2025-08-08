Más Información

La compañía Rolando Beattie Ensamble cierra la temporada "Diversas Danzas, Diversos Cuerpos" en el Palacio de Bellas Artes

El escritor Miguel Sabido es reconocido como Doctor de Doctores por el Claustro Doctoral Honoris Causa

Desigualdad social, a la baja

“La violencia de hoy es más que maldad”: Estela Ruiz Milán

FIDCDMX explica postura por cancelación de artistas israelíes

Ana García Bergua gana el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025

reaparecieron en un video "tag de esposos", donde se confiesan sobre aspectos de su vida como pareja, los cantantes recientemente cumplieron su primer aniversario de casados y ahora se encuentran juntos en Honduras donde Nodal ofrecerá hoy un concierto.

Ángela fue captada anoche en uno de los dos shows que Christian ofrecerá en aquel país sudamericano, cantando a todo pulmón y con su característica cabellera corta, la cantante disfrutó del espectáculo de su marido que en esta ocasión no dio de qué hablar con respecto a .

Lo curioso es que el video original de las confesiones de la pareja no está dando de qué hablar tanto como una versión falsa de dicho material.

Lee también:

Ángela Aguilar y Nodal revelan secretos de pareja

En el "", también llamado cuestionario, Ángela y Christian revelaron que es Nodal quien deja tirada la ropa en el baño, a quien se le hace tarde, el más gracioso, quien dio el primer beso y quien dijo primero "te amo".

Mientras que Ángela es quien lleva las finanzas del hogar, quien llora más, quien resuelve mejor los problemas, quien se despierta más temprano y quien cocina mejor.

@saleelsoltv ¿Qué tanto se conocen los esposos, #ÁngelaAguilar y #ChristianNodal? 😱💃🏻❤️🕺🏻 ¡Descúbrelo en este divertido video! ☀️📺 #SaleElSol ♬ sonido original - Sale el Sol TV

Aunque este material generó muchos comentarios en redes, las mayores reacciones se las llevó el falso video de esta dinámica en pareja, donde tras una edición, la pareja supuestamente hace revelaciones como:

¿Quién disfruta pasar más tiempo con Kunno?, ¿quién hace de todo menos ver a su hija?, ¿quién no está vendiendo boletos de sus conciertos?, ¿quiénes son los más odiados de México?, ¿quién no termina aún de desarrollarse?, ¿quién le vio la cara a Cazzu?, ¿a quién quiere menos la gente?, ¿quién es más insoportable?, ¿quién se mete en relaciones ajenas?, ¿quién le tiene miedo al suegro?, ¿quién tiene el cabello más largo?, ¿quién está fingiendo más una sonrisa?, ¿quién propuso ser amantes?, ¿quién dice más mentiras en las entrevistas?, ¿quién se hace amiga de todas las novias? y ¿quién se pasa de copas en los conciertos?

@samlmedina9 #angelaaguilar #nodal #fyp #foryou #foryoupage #tagdeesposos #viral ♬ sonido original - samlmedina9

Lee también:

