Con su actuación en Mentiras All Stars, Belinda y Mariana Treviño, estelares de la serie basada en el musical, cerrarán un círculo exitoso en el que ellas además han aportado ideas, dice Alejandro Gou.

La aceptación de la serie de Prime Video, reconoce Gou, dio un impulso a la obra mexicana que lleva 15 años en cartelera y que, de hecho, significó el debut de Treviño.

“Saben que les va a dejar mucho esto en imagen y cerrarán el círculo con esta historia; porque tenemos la bendición de tener por primera vez una serie y la obra, eso nunca había sucedido, los boletos se agotaron en dos horas y eso es un record en el teatro en México”, expresa Gou.

Mariana estará tanto en la obra del Teatro Aldama, que tiene sold out en sus funciones de septiembre, y en la versión All Star, donde también se integra Belinda, y que se estrenará en octubre en el CCTI.

“Creamos Mentiras, All Star para que ellas estuvieran juntas, es un híbrido entre la obra y el concierto de Mentiras, pero todo al estilo Gou, con pantallas, con luces robóticas, elevadores, toda una locura para que los fans estén felices”.

En la versión All Star el costo del boleto se eleva más que en la obra de teatro, aquí va de 3 mil 220 a más de 4 mil pesos, mientras que en el vesión tradicional es de entre 550 y 3 mil 50 en las fechas que estará Mariana como la secretaria Lupita.

El productor explica que esto se debe a la enorme producción de la que echarán mano en la nueva puesta, más que por los sueldos de sus dos estrellas.

“Las grandes artistas saben que cuando van hacer teatro deben adecuarse a las entradas en taquilla, en el CCTI caben 2 mil 200 personas, no más; si hacen cuentas sabrán que no saldría el presupuesto si se pagan sueldos muy elevados”.

Gou sabe de primera mano que artistas como Belinda, Timbiriche o Carlos Rivera, con los que ha trabajado, viven de sus conciertos, así que acceden a negociar un sueldo más accesible en teatro.

Sobre si Belinda tuvo alguna clase de exigencia para integrarse a la obra, el productor destaca el amor de la cantante por el teatro.

“Belinda es muy profesional, es consciente de lo que es hacer teatro, ella jamás me podría cobrar como lo hace por un concierto, además ama Mentiras, fue ella quien pidió estar en este montaje, así que no hubo ninguna petición rara”.

Incluso, precisa, la cantante llevará su vestuario y aporta ideas.

“Para Mentiras All Stars, ella me pidió usar todos sus vestidos Gucci, Dolce & Gabbana, etcétera (de la serie), algo que no habría cómo pagarlo con el teatro”.