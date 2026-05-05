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El director y violinista estadounidense, (Tokio, 1971) fue designado como director titular de la().

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La gestión de Yoo iniciará en enero de 2027. Su designación se da después de un proceso llevado a cabo por la con la participación activa de los atrilistas de la OFUNAM, según el boletín que da a conocer la noticia.

"En este proceso se determinó que el perfil y la trayectoria del también divulgador de la música son idóneos para ocupar la titularidad de la agrupación de la máxima casa de estudios del país", se lee en el comunicado oficial.

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En los últimos años, Yoo se ha desempeñado como el director principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. También ha sido director musical del Festival Mozaic y fundador del festival Medellín Festicámara.

Además es el presentador y productor de la miniserie "Now Hear This" del Public Broadcasting Service de Estados Unidos, que ha estado nominada al premio Emmy.

En 2026, la OFUNAM celebra sus 90 años.

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