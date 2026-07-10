La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves 0.75% para sumar tres sesiones negativas y su indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cayó a 66 mil 107 unidades, en una jornada con avances en los mercados de Estados Unidos y del mundo.

“El mercado de capitales cerró con ganancias a nivel global, ante el optimismo de que la guerra podría no prolongarse, además de una corrección, luego de las dos sesiones con fuertes pérdidas”, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Agregó que en Estados Unidos, el Dow Jones, el Nasdaq Composite y el Standard & Poor’s 500 avanzaron.

En México, apuntó la experta, el IPC “cerró la sesión con una pérdida de 0.75% para ligar tres sesiones a la baja”.

Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que con el cierre negativo de este jueves el índice mexicano se apunta una baja de 1.28% en el arranque de julio y, pese a ello, en el año acumula un avance de 2.8%.

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 17.55 unidades por billete verde, misma cifra que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 169.6 millones de títulos por 17 mil 145 millones de pesos. De las 711 empresas que cotizaron en la sesión, 400 cerraron al alza, 287 registraron pérdidas y 24 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la cadena Hoteles City Express, con 5.41%; de la comercializadora de productos químicos Cydsa, con 2.8%, y de la cadena de supermercados Organización Soriana, con 2.53%.

En contraste, los de mayor variación a la baja fueron de la comercializadora de productos químicos Grupo Pochteca, con -4.84%; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia, con -2.77%, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas, con -2.53%.

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En Estados Unidos destacó el alza de 4.5% por parte de la empresa de semiconductores Micron, después de anunciar mayor inversión en la fabricación de chips de memoria.

Según un comunicado, Micron planea invertir 3 mil millones de dólares para desarrollar su cadena de suministro de semiconductores.

Además, acelera las inversiones en fábricas y tecnología en la Unión Americana, y elevó su gasto a más de 250 mil millones de dólares hasta 2035.

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