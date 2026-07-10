Empresarios y músicos de la Plaza de Garibaldi coincidieron que para ellos la derrama económica “se quedó corta” durante el Mundial de Futbol en la Ciudad de México.

“Nos quedamos cortos con lo que se esperaba, los primeros dos partidos estuvieron muy bien, pero cuando quitaron la pantalla gigante sí hubo una reducción importante de asistencia”, explicó Raciel González, representante de los empresarios.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que los días que jugó la Selección Nacional se incrementó un 40% la afluencia de personas, pero no hubo el turismo que esperaban.

Aunque hay partidos pendientes del Mundial por llevarse a cabo, Raciel González indicó que no esperan una gran afluencia de aficionados a la plaza, debido a que ya no estará la pantalla gigante como en juegos pasados y el horario de los encuentros deportivos no coincide con el de la mayoría de los comercios.

Sara González, locataria de Garibaldi, coincidió en que la derrama económica no fue la que tenían en mente. “Cuando nos quitaron la pantalla bajó muchísimo, esperábamos más turismo”.

En ese sentido, acusó una mala organización de las autoridades locales, ya que no instalaron el festival futbolero durante el encuentro entre México y Ecuador debido a una visita de Protección Civil.

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“(Dijeron) que con el ruido de la pantalla y la gente brincando había riesgo porque abajo hay un estacionamiento. Eso fue una organización, les quedó corto el Mundial”, acusó.

La locataria explicó que los días que jugó México sí se abarrotó la plaza, pero una vez terminado el partido la mayoría se iba. Además, gran parte de los asistentes fueron mexicanos, según sus cálculos, sólo 30% fueron visitantes extranjeros.

El Mundial tampoco tuvo un impacto positivo para los músicos de la plaza. De acuerdo con Alberto, mariachi de la zona, las personas fueron a ver los partidos, pero no a escuchar canciones en vivo.

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“Fueron días normales, la gente no quiso pagar por la música. Ni cuando vinieron los de la FIFA a promocionar, querían que les tocáramos gratis para un video”, afirmó.

Aseveró que tienen más trabajo en otras épocas del año como el Día de las Madres o el 12 de diciembre.

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