vivió el que, dijo, fue uno de los momentos más significativos de su carrera al subir al escenario del Estadio GNP Seguros para interpretar junto a la balada “Día de Enero”, durante la última fecha en México de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Horas antes del concierto, la cantante había anticipado la magnitud del instante a sus seguidores en sus redes sociales: “Demasiado emocionada con lo que estoy a punto de vivir!!! Un sueño hecho realidad para miiii, pero todavía no lo puedo decir”, escribió en sus historias de Instagram, encendiendo la expectativa entre sus fans.

Ya durante el show de la colombiana, en medio de la ovación, presentó a su invitada con un reconocimiento que marcó la noche.

"Es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza: con ustedes, Belinda”, dijo antes de darle paso a la interpretación de su tema clásico.

Belinda apareció con un pantalón blanco adornado con plumas y un top plateado brillante, mientras Shakira lució un enterizo cubierto de pedrería.

Juntas compartieron micrófono y complicidad en una de las canciones más emotivas del repertorio de la colombiana.

El concierto significó también el cierre de un ciclo histórico en la capital: Shakira ofreció 12 presentaciones en la Ciudad de México y un total de 26 en todo el país, cifras que la consolidaron como la primera artista femenina en alcanzar tal número de fechas en el Estadio GNP Seguros.

En otras noches, la colombiana compartió escenario con invitados como Danna Paola, quien en agosto cantó “Soltera”, además de colaboraciones en otras plazas con Maluma, Alejandro Sanz, Bizarrap y Grupo Frontera.

