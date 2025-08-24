Más Información
Luego de tener varios sold outs en el Estadio GNP Seguros, Shakira está lista para repetir en la segunda parte de su “Las mujeres ya no lloran World Tour” con el que volverá a este recinto de la CDMX con cinco conciertos.
Hace unos días, al inicio de agosto, “la Loba” celebró que su gira ya ha vendido más de un millón de boletos, solamente en territorio azteca, con un mensaje en sus redes sociales en el que escribió: “Un millón de boletos... ¡en un país de 129 millones de habitantes!“.
¿Cuándo y dónde son los conciertos de Shakira?
Este martes, Shakira volverá al GNP Seguros, luego de cinco meses de la última vez que piso ese escenario. A lo largo de la semana, la colombiana ofrecerá cuatro de cinco conciertos; el quinto esta programado hasta el próximo 18 de septiembre.
Martes 26 de agosto - Estadio GNP Seguros
Miércoles 27 de agosto - Estadio GNP Seguros
Viernes 29 de agosto - Estadio GNP Seguros
Sábado 30 de agosto - Estadio GNP Seguros
Jueves 18 de septiembre - Estadio GNP Seguros
Para aquellos que no han tenido la oportunidad de ver a la colombiana en vivo, durante esta gira, todavía pueden hacerlo, pues, aun hay boletos disponibles en las fechas de esta segunda parte.
Boletos para ver a Shakira en CDMX
Los boletos se pueden conseguir en la página oficial de Ticketmaster, en la que los rangos de precios van de los mil 500 a los casi 12 mil pesos.
Rojo: $11 mil 942 pesos mexicanos
Amarillo: $8 mil 50 pesos mexicanos
Rosa: $6 mil 830 pesos mexicanos
Azul: $5 mil 610 pesos mexicanos
Morado: $4 mil 390 pesos mexicanos
Café: $3 mil 170 pesos mexicanos
Zona GNP: $3 mil 536 pesos mexicanos
Verde B: $3 mil 48 pesos mexicanos
Naranja B: $1 mil 950 pesos mexicanos
Verde C: $1 mil 340 pesos mexicanos
Naranja C: $1 mil 217 pesos mexicanos
General B: $1 mil 584 pesos mexicanos
¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros y qué debes de tomar en consideración?
Para llegar al Estadio GNP Seguros existen diferentes opciones de ruta, sin embargo, la recomendación es llevar en transporte público.
Debes buscar la estación más cercana a tu casa, llegar a la parada que tenga transbordo con la línea 9 y bajar en Ciudad Deportiva, para posteriormente caminar unos pasos al acceso principal.
Setlist de Shakira
El setlist será muy similar al que presentó en los conciertos anteriores, aunque con algunos cambios, aquí te dejamos la lista completa:
La Fuerte
Girl Like Me
Las de la Intuición
Estoy Aquí
Empire/Inevitable
Te Felicito/TQG
Don’t Bother
Acróstico
Copa Vacía
La Bicicleta
La Tortura
Hips Don’t Lie
Chantaje
Monotonía
Addicted To You
Loca
Soltera
Si te vas
Última
Ojos Así
Pies Descalzos, Sueños Blancos
Antología
Día de enero
Ciega, sordomuda/ El Jefe
Whenever, Wherever
Waka Waka (This Time for Africa)
She Wolf
Bzrp Music Sessions, Vol. 53
¿Qué sí y qué no llevar a los conciertos de Shakira?
Como en todos los eventos de la CDMX hay objetos permitidos y algunos que no puedes llevar por ningún motivo, para que no tengas que dejar nada en la entrada o bien, tirarlo a la basura, aquí te compartimos el listado:
Objetos permitidos:
Lentes de sol
Baterías externas para celulares
Tapones para oídos
Toallas y tampones en empaques individuales cerrados
Medicamentos con receta
Binoculares sin láser, pero serán evaluados por los elementos de seguridad
Maquillaje en polvo
Sombreros
Gorras
Gel antibacterial en envases de máximo 100 mililitros
Banderas sin asta de máximo un metro de largo
Bloqueadores solar en envases de máximo 100 mililitros
Bolsas y mochilas que no excedan 10x15x30 centímetros, de preferencia transparentes de plástico.
Bolsas de mano pequeñas que no excedan las dimensiones 11x16 centímetros
Bolsas transparentes (tipo Ziploc)
Cangureras que no excedan 11x16 centímetros
Mochilas de más de 10x15x30 centímetros
Bolsas de mano del diario
Objetos prohibidos:
Cámaras profesionales
Equipo profesional de grabación de video o audio
Accesorios para cámaras como bastones para selfies, tripiés y estuches
Dispositivos electrónicos grandes como laptops, Ipads y tabletas
Ropa, disfraces o artículos personales que obstaculicen la vista de los asistentes
Cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, no vapes ni encendedores.
Alimentos y bebidas
Paraguas o sombrillas
Drogas o sustancias ilegales
Rayos láser
Medicamentos de venta libre
Armas
Aerosoles
Drones
Cadenas o joyería con picos
