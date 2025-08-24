Luego de tener varios sold outs en el Estadio GNP Seguros, Shakira está lista para repetir en la segunda parte de su “Las mujeres ya no lloran World Tour” con el que volverá a este recinto de la CDMX con cinco conciertos.

Hace unos días, al inicio de agosto, “la Loba” celebró que su gira ya ha vendido más de un millón de boletos, solamente en territorio azteca, con un mensaje en sus redes sociales en el que escribió: “Un millón de boletos... ¡en un país de 129 millones de habitantes!“.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Shakira?

Este martes, Shakira volverá al GNP Seguros, luego de cinco meses de la última vez que piso ese escenario. A lo largo de la semana, la colombiana ofrecerá cuatro de cinco conciertos; el quinto esta programado hasta el próximo 18 de septiembre.

Martes 26 de agosto - Estadio GNP Seguros

Miércoles 27 de agosto - Estadio GNP Seguros

Viernes 29 de agosto - Estadio GNP Seguros

Sábado 30 de agosto - Estadio GNP Seguros

Jueves 18 de septiembre - Estadio GNP Seguros

Para aquellos que no han tenido la oportunidad de ver a la colombiana en vivo, durante esta gira, todavía pueden hacerlo, pues, aun hay boletos disponibles en las fechas de esta segunda parte.

Boletos para ver a Shakira en CDMX

Los boletos se pueden conseguir en la página oficial de Ticketmaster, en la que los rangos de precios van de los mil 500 a los casi 12 mil pesos.

Rojo: $11 mil 942 pesos mexicanos

Amarillo: $8 mil 50 pesos mexicanos

Rosa: $6 mil 830 pesos mexicanos

Azul: $5 mil 610 pesos mexicanos

Morado: $4 mil 390 pesos mexicanos

Café: $3 mil 170 pesos mexicanos

Zona GNP: $3 mil 536 pesos mexicanos

Verde B: $3 mil 48 pesos mexicanos

Naranja B: $1 mil 950 pesos mexicanos

Verde C: $1 mil 340 pesos mexicanos

Naranja C: $1 mil 217 pesos mexicanos

General B: $1 mil 584 pesos mexicanos

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros y qué debes de tomar en consideración?

Para llegar al Estadio GNP Seguros existen diferentes opciones de ruta, sin embargo, la recomendación es llevar en transporte público.

Debes buscar la estación más cercana a tu casa, llegar a la parada que tenga transbordo con la línea 9 y bajar en Ciudad Deportiva, para posteriormente caminar unos pasos al acceso principal.

Setlist de Shakira

El setlist será muy similar al que presentó en los conciertos anteriores, aunque con algunos cambios, aquí te dejamos la lista completa:

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire/Inevitable

Te Felicito/TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted To You

Loca

Soltera

Si te vas

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Día de enero

Ciega, sordomuda/ El Jefe

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

Bzrp Music Sessions, Vol. 53

¿Qué sí y qué no llevar a los conciertos de Shakira?

Como en todos los eventos de la CDMX hay objetos permitidos y algunos que no puedes llevar por ningún motivo, para que no tengas que dejar nada en la entrada o bien, tirarlo a la basura, aquí te compartimos el listado:

Objetos permitidos:

Lentes de sol

Baterías externas para celulares

Tapones para oídos

Toallas y tampones en empaques individuales cerrados

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser, pero serán evaluados por los elementos de seguridad

Maquillaje en polvo

Sombreros

Gorras

Gel antibacterial en envases de máximo 100 mililitros

Banderas sin asta de máximo un metro de largo

Bloqueadores solar en envases de máximo 100 mililitros

Bolsas y mochilas que no excedan 10x15x30 centímetros, de preferencia transparentes de plástico.

Bolsas de mano pequeñas que no excedan las dimensiones 11x16 centímetros

Bolsas transparentes (tipo Ziploc)

Cangureras que no excedan 11x16 centímetros

Mochilas de más de 10x15x30 centímetros

Bolsas de mano del diario

Objetos prohibidos:

Cámaras profesionales

Equipo profesional de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras como bastones para selfies, tripiés y estuches

Dispositivos electrónicos grandes como laptops, Ipads y tabletas

Ropa, disfraces o artículos personales que obstaculicen la vista de los asistentes

Cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, no vapes ni encendedores.

Alimentos y bebidas

Paraguas o sombrillas

Drogas o sustancias ilegales

Rayos láser

Medicamentos de venta libre

Armas

Aerosoles

Drones

Cadenas o joyería con picos

