En la primera mitad de su gira, Shakira alcanzó cifras que la consolidan como la artista latina más poderosa en vivo del 2025. En lo que va del año, más de 2.5 millones de personas han asistido a alguno de sus conciertos, incluyendo 700 mil en Estados Unidos y más de 1 millón en México.

Las segundas partes en ocasiones resultan ser mejores que las primeras; solo basta con recordar las sagas cinematográficas de “El Padrino” o “Terminator”, donde sus secuelas resultaron ser más exitosas. Ahora fue el turno de la colombiana de superar lo hecho en la primera etapa de su gira “Las mujeres ya no lloran”.

¿Cuántos fans han ido a los conciertos de Shakira en México?

La segunda etapa de la gira, que contará de 30 conciertos, arrancó en México en el Estadio Caliente de Tijuana el 11 de agosto reuniendo a más de 30 mil fans en una noche. Una de las sorpresas fue la interpretación de “Día de enero”, que ya no cantaba en vivo desde 2010, tras su ruptura con su novio Antonio de la Rúa.

También visitó escenarios de ciudades como Hermosillo el 14 de agosto, Chihuahua el 17 de agosto y Torreón el 20 de agosto, donde los fanáticos hicieron largas filas para poder estar lo más cerca posible de la cantante colombiana. Todas las presentaciones de Shakira hicieron sold out, y aún faltan algunas que están por realizarse.

En México, la gira de la artista seguirá por las ciudades de Monterrey el 23 de agosto, la CDMX el 26, 27, 29 y 30 de agosto, Querétaro el 2 y 3 de septiembre, Guadalajara el 6 y 7 de septiembre y Puebla el 11 y 12 de septiembre; aún en algunos hay entradas disponibles a la venta.

Shakira continuará su gira de “Las mujeres ya no lloran” en Latinoamérica

Luego, la intérprete de “Waka Waka” continuará esta etapa de conciertos por el resto de Latinoamérica en ciudades como Bogotá, Lima, Quito, Asunción, Montevideo y Buenos Aires, donde concluirá el tour el 9 de diciembre. Shakira terminaría el 2025 como una de las artistas más exitosas del año a nivel global, posicionada solo por detrás de Coldplay, según el más reciente reporte de Billboard.