Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

La mañanera de Sheinbaum, 15 de agosto, minuto a minuto

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Ingresan a "La Tuta" a la misma prisión que a Caro Quintero y al "Mayo" Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

Hermosillo, Sonora.- Decenas de fans de la cantante colombiana , resistieron afuera del estadio Héroes de Nacozari, bajo una fuerte que azotó a la capital del estado, a pocas horas del concierto.

Desde las 10:00 horas, algunos seguidores de la cantante empezaron a hacer fila afuera de la entrada del evento.

La fuerte lluvia que se registró la tarde de este jueves 14 de agosto provocó daños en los equipos de Pitbull quien daría un show previo a presentación de Shakira.

Fans de Shakira resisten bajo fuerte tormenta. Foto: Cortesía Destiny Downen
La empresa artística Ocesa informó tanto la cancelación de ese espectáculo como el retraso en la logística para el ingreso de los asistentes al estadio.

Se prevé que la intérprete de La Loba, quien llegó a Hermosillo en un avión privado acompañada de sus hijos Milán y Sasha, así como de su equipo, salga al escenario después de las 22:00 horas.

pjm

