Aleks Syntek ha sido muy criticado, debido a sus declaraciones, más recientes, especialmente, las relacionadas a Shakira, pues afirmó que, en su último encuentro, la colombiana lo halagó tanto que, llegó a incomodarlo, ya que, en ese momento, lo acompañaba su esposa. Ahora, comparte fotos junto a la cantante y dice a sus "haters" lo lamentable que es que, entre connacionales, hablen mal de un mexicano.

Desde que el músico dio a conocer su postura con respecto al reggaetón y la connotación sexual de la que, usualmente, están basadas sus letras, mostró gran carácter para defender su postura, sin importar que, gran parte de la comunidad en redes sociales estuviera en desacuerdo con él.

Recientemente, la desaprobación a Syntek -en las redes- se maximizó, luego de que se viralizara un fragmento de una entrevista que el cantante concedió a TV Azteca, en la que rememoró su reencuentro con Shakira, en uno de los siete conciertos que "la Loba" ofreció en CDMX, en marzo pasado.

En esa ocasión, Aleks expresó que, cuando la cantante lo vio, se quedó muy sorprendida por lo rejuvenecido que lucía, tanto así, que recalcó, en más de un comentario, que se veía muy bien, comentario que el músico agradeció, pero que también lo incomodó, pues estaba acompañado de su esposa, Karen Coronado.

"Cuando entré a su camerino, me topo a Shakira y, ¿qué creen?, me dice: ´qué guapo, ¿qué te hiciste, Aleks?, te ves bien chavo´, y le digo: ´muchas gracias, mira vengo con mi esposa, con mi hija´", ahondó.

Cuando Syntek le presentó a su hija Natalia, la cantante se habría mostrado muy sorprendida, pues, a su parecer, más que su padre, parecía su hermano, comentario que, aunque agradeció, volvió a incomodar a Syntek.

" ´¿Ella es tu hija?, no, no, no... parece tu hermana, ¿eh?, ella parece tu hermana, es que te ves chavito, aparte... ¿qué te hiciste?, estás muy guapo´, entonces, de repente, yo me puse muy incómodo porque estaba mi esposa a lado", dijo el cantante.

Así, usuarios en redes desacreditaron al músico, dudando de la veracidad de su anécdota, comparándolo con Martha Higareda que, en el pasado, se enfrentó a una situación similar.

Ahora, el intérprete de "Sexo, pudor y lágrimas" se defiende, y comparte una serie de fotografías, en las que aparece junto a Shakira; en la publicación, escribió un mensaje para todos aquellos que lo critican, destacando lo triste que le parecía que mexicanos condenen a otros mexicanos, sobre todo, cuando se tratan de artistas que han puesto en alto en nombre de nuestro país.

"México, cada que ridiculizas y ofendes a una celebridad, paisano tuyo, te estás dando un balazo en la pierna, ante los demás países y culturas, deja de ridiculizar a los mexicanos destacados y empieza a aplaudir su labor propositiva, sobran mexicanos que aplaudir, si no tienes nada bueno que decir, mejor calladito (...)", escribió.

