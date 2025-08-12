Aleks Syntek no comenzó el mes con el pie derecho... literalmente. El cantante mexicano sufrió una aparatosa caída en su hogar que le provocó una lesión en la pierna.

Recientemente fue visto usando una bota ortopédica y muletas, lo que preocupó a sus seguidores.

En una entrevista con Televisa, Aleks contó que perdió el equilibrio mientras intentaba bajar para recoger un paquete. Para evitar un golpe más fuerte, levantó una pierna, pero terminó fracturándola al impactar contra la pared o la escalera.

“Me caí en el tercer escalón. No sé si fue la pared o la escalera, pero ahí me fracturé”, explicó.

Gracias a la bota ortopédica, puede continuar con sus actividades, aunque debe tener cuidado ya que la lesión estuvo cerca de requerir cirugía.

Aleks Syntek y las controversias que lo rodean

Además de su accidente, Aleks Syntek ha estado en el centro de la polémica por diversas declaraciones que ha hecho en redes sociales y en entrevistas. En particular, llamó la atención cuando contó que Shakira le coqueteó durante un concierto en Monterrey, frente a su esposa.

También ha sido muy crítico con el reguetón, un género que ha generado debates entre sus seguidores y otros artistas. Estas opiniones han causado que sus mensajes sean sacados de contexto y compartidos en redes, lo que, según él, busca dañarlo o silenciar su música.

En Instagram aclaró:“"Amigos quítense de la cabeza la idea de que yo ando dando declaraciones incómodas a la prensa de 'chacoteo' por estrategia, eso no es verdad. Yo me dedico a hacer mi música y tocar el piano y cada cierto tiempo alguna agencia informativa por órdenes de no sé quién saca de contexto algún fragmento de alguna vieja entrevista de podcast mía (...) con la intención de provocar odio y evitar que mi música siga su curso”

Aleks inició su carrera en 1989, grabó cinco álbumes con “Aleks Syntek y la Gente Normal” y ha obtenido discos de oro. También fue músico en Kenny y los Eléctricos, y su primer éxito como solista fue “Sexo, pudor y lágrimas”, que lo lanzó a la fama.

*Con información de Reyna Avendaño.