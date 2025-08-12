Más Información
Aleks Syntek no ha dejado de compartir mensajes en sus redes en los que se desahoga sobre lo que recientemente se ha dicho de él en redes a raíz, según él, de videos y declaraciones sacadas de contexto que lo han hecho quedar mal, o en ridículo, con el único fin de silenciar su música.
El cantante de 55 años se ha defendido del hate que le han tirado en redes en las semanas recientes, y lo ha hecho con varios mensajes en los que critica el proceder de ciertas personas que sólo buscan callar su talento.
En el mensaje más reciente que publicó y que después borró, afirmó que alguien ordena que cada cierto tiempo se saquen sus mensajes de contexto para que la atención en redes se centre en eso y no en su música:
"Amigos quítense de la cabeza la idea de que yo ando dando declaraciones incómodas a la prensa de 'chacoteo' por estrategia, eso no es verdad. Yo me dedico a hacer mi música y tocar el piano y cada cierto tiempo alguna agencia informativa por órdenes de no sé quién saca de contexto algún fragmento de alguna vieja entrevista de podcast mía y ponen algún titular sacado de contexto exactamente con la intención de provocar odio y evitar que mi música siga su curso de éxito en los oídos de un sector del público que poco le interesa la música y mucho le interesa ver caer la imagen de alguien que compasión y amor hace honradamente su trabajo".
Syntek auguró que los ataques en su contra seguirán a pesar de que él ha significado una propuesta diferente dentro del mundo de la música.
"35 años dignificando una propuesta diferente a la música de moda y trendy actual. Estos ataques no van a parar mientras yo siga vigente cada vez será peor pero yo pienso seguir cantando y componiendo para mi tropa, la tribu que piensa y siente lo mismo que yo, que aunque seamos minoría si somos un c*** de personas profesionistas y melómanos".
No es la primera vez que Aleks Syntek está en el centro de la polémica, lo estuvo cuando se lanzó en contra del reggaetón y de sus intérpretes; cibernautas coinciden con que varias de sus declaraciones están llenas de ego y de una presunción que causa rechazo entre muchas personas.
Syntek inició su carrera en 1989 con el grupo "Aleks Syntek y la Gente Normal", con el que grabó cinco álbumes y logró discos de oro, antes de su fama como solista, participó en proyectos como Kenny y los Eléctricos y "Pistolas de Platino". Su primer gran éxito como solista fue la canción "Sexo, pudor y lágrimas", tema principal de la película del mismo nombre estrenada en 1999, que le dio un salto significativo en su carrera.
