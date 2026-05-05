La subasta de un lote de libros del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), publicada por la casa de subastas Morton, ha despertado inquietud en redes sociales.

“Disculpe, secretaria @ccurieldeicaza, ¿puede el @INEHRM subastar su biblioteca?”, se lee en una publicación de X (@AlfredoNarvaez).

El lote se conforma por 71 volúmenes, descritos como pertenecientes a la biblioteca del INEHRM. El precio estimado va de 2 mil 500 a 4 mil pesos, según la plataforma; la oferta inicial es de 2 mil pesos. Esta subasta, la 1333T, se realizará el próximo 9 de mayo a las 11:00 horas.

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Las 71 piezas están encuadernadas en rústica e incluyen títulos como “Historia militar de la revolución constitucionalista”, “Historia de las artes plásticas en la Revolución Mexicana” e “Historia de la tenencia y explotación del campo desde la época precortesiana hasta las leyes del 6 de enero de 1915”.

Uno de los libros que se distingue con más claridad en las imágenes subidas por Morton es “La verdadera Revolución Mexicana. Undécima etapa (1935-1926)”, de Alfonso Taracena, publicado por Editorial Jus. Otro es “La mujer en la Revolución Mexicana”, de Ángeles Mendieta Alatorre, libro publicado en 1961 y que lleva el sello de la Biblioteca del INEHRM.

En la imagen compartida también puede distinguirse que, al menos, cuatro libros tienen sobre el lomo la etiqueta de catalogación de una biblioteca.

Sin embargo, el director del INEHRM, Felipe Ávila, aclaró en entrevista que el lote anunciado por Morton no forma parte del acervo de la biblioteca del instituto:

“Esos libros son parte de una colección de 100 ejemplares, 100 volúmenes, que se publicaron entre la década de 1960 y 1970, cuando el director era Salvador Azuela, quien duró 30 años en la dirección del instituto”.

Libros descritos por Ávila como joyas historiográficas, escritos por algunos de los más importantes intelectuales que participaron en la Revolución: Luis Cabrera, Antonio Díaz Soto y Gama y Francisco L. Urquizo.

“Pero no tienen nada que ver con nosotros, porque cada libro de esa colección de 100 volúmenes tenía un tiraje de mil ejemplares. De esos mil ejemplares, buena parte se regaló a las bibliotecas públicas del país. También, en esa época, se organizaban conferencias en el Instituto y era una práctica común que se les regalaran a los asistentes. De manera que esos libros quedaron en manos de muchas bibliotecas que aún los conservan, pero quedaron también en manos de muchos particulares.

“Tan es así que, si uno va a darse una vuelta a las librerías de viejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, todavía hay muchos libros de esa colección”.

En la biblioteca del Instituto, añadió el director, hay cinco colecciones completas a disposición del público interesado:

“Son libros tan importantes que nosotros tenemos en marcha, ahora, un proyecto de digitalización”.

Reiteró que en el Instituto se desconoce cómo llegó esa colección a subasta:

“No sabemos de quién es, seguramente es de algún particular. Es una colección incompleta porque son 100 volúmenes. Algún particular se quedó con esa colección de 71 volúmenes que ahora se están poniendo a subasta en Morton. Pero, insisto, eso no tiene nada que ver con el INEHRM. No sabemos de quiénes son; es una colección incompleta y, en todo caso, es la colección de un particular”.

El 3 de junio de 2023, Morton subastó en 700 pesos otras 26 piezas descritas como parte de la colección de la Biblioteca del INEHRM. El lote fue el 144; la subasta, la 1189T. Su valor estimado era de entre mil y mil 500 pesos.

En octubre de 2005, Morton subastó piezas del acervo de la biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE), acción criticada, en su momento, por expertos.

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