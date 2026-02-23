La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia por el 113 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

En dicho acto, la Jefa del Ejecutivo Federal, en compañía de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Felipe Arturo Ávila Espinoza, montaron una guardia de honor en memoria del “Apóstol de la Democracia”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el 113. Aniversario del magnicidio de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, desde Palacio Nacional. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

En la ceremonia, el director general del INEHRM, Felipe Arturo Ávila Espinoza, recordó que el pasado 22 de febrero se cumplieron 113 años del asesinato de Francisco I. Madero, a quien calificó como el fundador de la democracia mexicana.

Lee también ¿Cómo se enteró la Presidenta del abatimiento de "El Mencho"?; Sheinbaum explica

El funcionario recordó que Francisco I. Madero ganó la elección presidencial con el 99.3% de los votos y era la figura más popular de su tiempo.

Despertó grandes expectativas de que su gobierno resolvería las principales demandas de miles de mujeres y hombres que se habían incorporado a la Revolución para construir una sociedad más justa, equitativa, democrática.

Tras hacer un recuento de su presidencia, Ávila habló también sobre José María Pino Suárez, quien se comprometió con las causas populares.

Lee también Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes en el país

Dijo que la grandeza de ambos no la definió su asesinato en 1913, sino “en lo que hicieron, en sus actos, ideales, congruencia, humanismo, lealtad, respeto a las leyes e instituciones, en el camino que abrieron para avanzar en la sociedad más justa y en el gobierno democrático que hoy tenemos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el 113. Aniversario del magnicidio de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, desde Palacio Nacional. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr