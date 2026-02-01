Rosa Icela abre puerta a cambios en la reforma electoral de Sheinbaum; Morena analiza puntos clave

Única funcionaria en la plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión en los próximos días estará abierta a correcciones y mejoras.

En entrevista al término de la reunión que se realizó a puerta cerrada en la vieja casona de Xicoténcatl, el senador Javier Corral Jurado aseguró que la secretaria de Gobernación no les pidió aprobar el proyecto tal como sea enviado, sino que lo sometan a una discusión y debate amplio en el Poder Legislativo.

“Se dijo con mucha claridad que el proyecto de reforma electoral estará absolutamente abierto al debate, a correcciones, adiciones y mejoras. Yo, en esa materia, le voy a tomar la palabra a la secretaria de Gobernación”, adelantó.

Lee también Adán Augusto, más allá del Senado: historial de polémicas con "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares

En este sentido, el exgobernador de Chihuahua afirmó que dentro del propio grupo parlamentario existen preocupaciones y reservas sobre aspectos centrales de la iniciativa, entre ellos el modelo de representación proporcional, el financiamiento público a los partidos políticos y la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

El expanista indicó que entre los temas que a él le preocupan están los ajustes a la representación proporcional y el modelo de financiamiento a los partidos políticos, mismos que dijo, deben analizarse con responsabilidad para no afectar el pluralismo político ni el equilibrio del sistema democrático.

Corral Jurado expresó su preocupación ante versiones que apuntan a una posible elección popular de consejeros electorales, lo cual consideró un error que podría debilitar la autonomía del árbitro electoral.

“La autonomía del Instituto Nacional Electoral es un tema delicado. Incluso se ha hablado de la elección de consejeros, y eso sería otro error”, advirtió.

Destaco que el ambiente al interior del grupo parlamentario es de unidad y reconocimiento a la labor de Adán Augusto López Hernández, quien dejó la coordinación de Morena en el Senado tras haber cumplido, dijo, una etapa estratégica al construir la mayoría calificada y operar el nuevo diseño constitucional derivado del llamado Plan C.

“El senador Adán Augusto fue un operador muy eficaz de la Cuarta Transformación y de la presidenta de México. Esa etapa ya fue cabalmente cumplida”, afirmó.

Lee también México debe recuperar su liderazgo internacional

La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no hizo declaraciones a la prensa. Llegó a la reunión privada poco antes de las 10 de la mañana y se retiró una hora después. También estaba invitada la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Esthela Damián, pero no asistió y no se dieron a conocer los motivos de su ausencia.

