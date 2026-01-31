Nueva Corte declara bienes; hay terrenos baratos y una propiedad, con todo y concesión, omitida por "error"

Este 30 de enero, la Suprema Corte validó las declaraciones patrimoniales de los ministros que asumieron el cargo el pasado 1 de septiembre de 2026 tras la elección judicial. Los registros patrimoniales de los togados dan cuenta de la adquisición de terrenos baratos, así como de una propiedad de la ministra María Estela Ríos, con todo y concesión de agua, omitida “por error”.

El departamento de 3 mil pesos de Espinosa Betanzo

El ministro Irving Espinosa Betanzo, en su declaración registrada el 28 de octubre de 2025, señaló la propiedad de un departamento de 64 metros cuadrados. Este inmueble, ubicado en la Ciudad de México, fue comprado al contado el 24 de febrero de 1997 por un valor de 3 mil 712 pesos.

En cuanto a otros bienes, el togado indicó que en 2012 adquirió un automóvil Volkswagen Jetta, el cual compró al contado en 2011 por una cantidad de 260 mil 342 pesos. También registró la adquisición de menaje de casa, muebles y accesorios de hogar a través de una compra a crédito el 28 de octubre de 2025, con un valor de 100 mil pesos.

Ríos González omitió inmueble y concesión de agua

La Ministra del Supremo, María Estela Ríos González, registró sus bienes el pasado 10 de octubre de 2025, los cuales incluyen tres departamentos, un auto y un terreno de 164 metros cuadrados adquirido en el año 2000 por un valor de 16 mil pesos.

No obstante, en una nota aclaratoria entregada a la Contraloría de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial el 14 de enero, la ministra señaló que “por error” omitió un inmueble con un valor de 120 mil 265 pesos que cuenta con una superficie de “120-99-42 HAS” y aproximadamente 125 metros cuadrados de construcción.

En una segunda nota aclaratoria fechada el 15 de enero, la togada agrega que existe una concesión de agua vinculada al predio, la cual tampoco había sido declarada inicialmente. El pasado 21 de diciembre, EL UNIVERSAL reveló que la ministra posee una concesión de 120 mil metros cúbicos de agua para uso agrícola en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

El título se registró el 26 de agosto de 2019, año en el que Ríos González fue directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). En diciembre, Ríos González respondió por escrito a este diario que la concesión a su nombre se utiliza “estrictamente para uso agrícola” y que cumplirá con lo establecido en la ley tras los cambios que introdujo la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Los tres departamentos registrados en su declaración patrimonial fueron adquiridos entre 1987, 1992 y 2004. El primero tuvo un valor de 7 millones de pesos, el segundo, de 95 mil y el último de 470 mil pesos.

El patrimonio del Pleno: terrenos y obras de arte millonarias

El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía declaró sus bienes el 30 de octubre de 2025. Reportó un departamento de 3 millones 100 mil pesos adquirido en 2014, además de un terreno de 160 metros cuadrados comprado al contado en 2010 por 50 mil pesos. En el rubro de vehículos, destaca la posesión de un BMW modelo X2, del 2022, con un valor de 600 mil pesos.

Loretta Ortiz Ahlf presentó su última declaración patrimonial el 20 de mayo de 2025. En 1993 adquirió una casa en compraventa con un valor de 675 mil pesos, y un departamento de 2 millones 950 mil pesos obtenido en 2020. En 2021, adquirió por compraventa un automóvil marca Honda, modelo 2019, valuado en 240 mil pesos. Tiempo después reportó el auto como baja por motivo de donación. En 1995 heredó joyas con un valor de 2 millones de pesos, así como obras de arte valoradas en 5 millones de pesos.

Sara Irene Herrerías Guerra, presentó su declaración el 23 de septiembre de 2025. En este documento se menciona la adquisición de un departamento en 2018 con un valor de 5 millones 550 mil pesos y, otro en 2004 por 1 millón 300 mil pesos.

En 2022 obtuvo joyas valuadas en 15 mil pesos. En el 2000, adquirió electrodomésticos, muebles y accesorios para casa con un valor de 60 mil pesos. Ese mismo año, adquirió obras de arte por 20 mil pesos.

Las ministras y ministros que registraron menos bienes

En la última declaración de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, presentada el 29 de mayo del 2025, la togada no registró ningún bien inmueble, mueble o vehículos. En sus declaraciones patrimoniales disponibles en el sitio Declaranet, que abarcan del año 2002 al 2009, años antes de asumir el cargo de ministra, se menciona que Esquivel “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.

Arístides Rodrigo Guerrero García, presentó su declaración el 31 de mayo del 2025, sin embargo, no registró posesiones en las secciones de bienes muebles, limitándose a reportar “ninguno”. Pero sí posee un adeudo por un crédito hipotecario con la institución Banorte, el cual asciende a un monto original de 4 millones de pesos.

En DeclaraNet sólo se encuentran disponibles sus declaraciones de 2010 hasta 2015. En los documentos de 2010 a 2011, únicamente están asentados sus datos generales, como escolaridad, experiencia laboral, ingresos y adeudos. Desde 2012 hasta 2015, el funcionario no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.

Lenia Batres Guadarrama, en su declaración más reciente, indica que no cuenta con registros nuevos de inmuebles o vehículos, reportando únicamente un menaje de casa de 300 mil pesos adquirido en 2024. La funcionaria ha presentado tres declaraciones, una el 12 de febrero del 2024 (inicio) otra el 31 de mayo del 2024 (modificación) y la última el 31 de mayo del 2025 (modificación).

En DeclaraNet, se desglosa que, de 2019 a 2023, la togada adquirió distintos bienes, muebles, entre línea blanca, muebles para baño y recámara, así como equipo de sonido. También se registran compras de libros con un valor de 30 mil pesos en 2022, y otra de 50 mil pesos, un año después.

En el caso del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, su declaración patrimonial, presentada el 29 de octubre de 2025, no presenta bienes inmuebles y limita su patrimonio a un vehículo Chevrolet modelo 2017, valuado en 60 mil pesos, así como a un menaje de casa estimado en 400 mil pesos.

