Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Masacre en Salamanca; “No sé nada, sólo vieron varias camionetas”

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Tras el escándalo por la adquisición de para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación () que después fueron devueltas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que sí se acabaron los privilegios.

En su conferencia mañanera de este martes 27 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mostró la remuneración de ministras y ministros de la , en comparación con la anterior a la elección judicial.

Indicó que le pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que preguntara en la Corte “la diferencia entre el antes y el después” de “la Corte del pasado” y la “nueva Corte”.

Sheinbaum exhibe gastos de ministros de la "Corte del pasado"

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal comparó la de “la Corte del pasado” con “la nueva Corte”, que iban de 206 mil 947 pesos mensuales, en comparación de los 134 mil 310 pesos de ahora.

“Pero aquí el asunto es todo lo demás que tenían, porque hay que acordarse, es que si no nos acordamos”, dijo al acusar que antes tenían beneficios como seguro de gastos médicos mayores con el que gastaban 36 mil 906 pesos mensuales y ahora no existe.

Exhibió que en “la Corte de antes” se destinaban gastos a “chequeos médicos”, becas, medicinas complementarias, apoyo de alimentos, telefonía, gastos en material bibliohemerográfico, entre otros.

Mencionó que antes tenían gastos en el área de atención a ministras y ministros, y se han cancelado 59 apoyos para trámites de carácter oficial de 149 que existían. Pidió la Mandataria federal a su equipo precisar sí lo expuesto era por cada ministro y ministra.

“Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”, aseguró.

“Ellos sí podrían haber ido a (al concierto de) ”, bromeó sobre un gasto exhibido que era destinado a servicio de Ocesa y Ticketmaster.

