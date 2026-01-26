Más Información

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (), informó que en el marco de los próximos conciertos del, se iniciará una procedimiento por infracción a la ley contra “por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores”.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, Escalante anunció también la habilitación de un canal exclusivo de denuncias para conciertos y espectáculos.

También se sancionará a las plataformas de reventa internacionales por incurrir en prácticas “abusivas y desleales”.

Comentó que se identificaron inconformidades antes de la compra de boletos, además que se hizo un exhorto a Ticketmaster para informar anticipadamente los costos.

También Profeco dijo que se está en la elaboración y revisión de lineamientos para , información y venta de boletos.

El procurador del Consumidor señaló que durante la compra de los boletos se recibieron denuncias y no se identificó venta física en el Palacio de los Deportes ni en el Estadio GNP.

Multa a Ticketmaster, hasta por más de 4 mdp

A pregunta expresa, el procurador César Iván Escalante Ruiz, informó que la multa a la empresa Ticketmaster podría ser por más de cuatro millones de pesos por la falta de claridad en la información proporcionada para los .

“Se está haciendo ya el cálculo de acuerdo a las comunicaciones que nos han estado llegando, de acuerdo a lo que estamos leyendo en redes sociales, pero nosotros calculamos que es una multa que puede llegar hasta los más de cuatro millones de pesos”, indicó en la conferencia de prensa.

"¿Se aplicaría solamente en una única ocasión o cada vez que ocurra en un concierto un fenómeno como el caso?", se le preguntó.

"Cada vez que se identifique que hay alguna falta a la ley," explicó el titular de Profeco.

