Boletos de BTS en México vuelan; ARMY denuncia reventa a precios inflados y exige intervención de Profeco

La preventa de boletos para los conciertos de la banda surcoreana, BTS, programados para los próximos 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, ha dejado quejas, molestia y frustración entre miles de fans del país.

Esta venta anticipada, que se llevó a cabo el pasado viernes 23 de enero, ha generado una ola de publicaciones a través de redes sociales, mediante las cuales integrantes del ARMY -fandom de BTS- están denunciado supuestos irregularidades, como clonación de tarjetas y acceso privilegiado a la preventa para los revendedores.

Esta nueva polémica llega luego de que el ARMY México organizara todo un movimiento digital para lograr la publicación del mapa del recinto y el establecimiento de precios fijos para las diferentes zonas en el estadio.

El grupo provocó filas virtuales de más de 300 mil personas en simultáneo. Foto: OCESA

ARMY denuncia compra masiva de revendedores en la preventa para los conciertos de BTS en México

Fans de la boyband han acudido a redes sociales para denunciar supuestos "fraudes" durante la preventa para los conciertos de BTS en México. Esta venta exclusiva reunió a más de un millón de usuarios en la fila virtual; sin embargo, luego de que los boletos para las tres fechas se agotaran en poco tiempo, miles de integrantes del ARMY han manifestado sus quejas.

Las y los fans denuncian irregularidades como:

Fallas en el acceso a la plataforma.

Clonación de tarjetas .

. Acceso directo a la preventa para revendedores .

a la preventa . Precios dinámicos aplicados sin aviso previo ni transparencia.

aplicados sin aviso previo ni transparencia. Preventa anunciada como digital con venta física en taquillas.

Compra masiva por revendedores y reventa a precios inflados.

Integrantes del ARMY han "respaldado" sus reclamos con capturas de pantalla, notas de voz y presuntos testimonios de trabajadores de Ticketmaster.

Asimismo, exigen la intervención inmediata de la Profeco para:

Realizar las investigaciones correspondientes.

Cancelar los boletos adquiridos de forma irregular.

Sancionar a las empresas responsables por la implementación de precios dinámicos sin aviso.

Supervisar las taquillas virtuales y físicas.

Efectuar medidas contra la reventa y los bots.

Esclarecer todos los incidentes ocurridos durante la preventa.

Captura de pantalla con la que fans denuncian fraude y acceso directo a revendedores en la preventa de BTS. Foto: X

Hasta el momento, ni OCESA ni Ticketmaster han emitido comunicados oficiales respecto a las denuncias de las y los fans de BTS. Asimismo, integrantes del ARMY reiteran su mensaje de no caer en compras irregulares y NO fomentar la reventa de los boletos.

