Día Naranja 2026: ¿qué es y por qué se conmemora el 25 de enero?; descúbrelo aquí

Cada día 25, en México se impulsa el , una acción permanente enfocada en la prevención de la violencia contra las mujeres, así como en la protección de niñas y adolescentes. Esta fecha tiene como objetivo mantener el tema en la agenda pública y promover la participación social e institucional para atender la violencia de género.

Día Naranja 2026. Foto: ONU Mujeres
¿Qué es el "Día Naranja" y cuál es su significado?

El Día Naranja forma parte de la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, impulsada por la ONU desde 2008.

El color naranja se utiliza como símbolo de visibilidad y acción frente a la violencia contra mujeres y niñas, con la intención de llamar la atención de gobiernos, organizaciones y ciudadanía.

Día Naranja 2026. Foto: Tomada de @ruizmassieu
La estrategia promueve actividades de información, prevención y difusión cada 25 de mes, con el fin de recordar que la erradicación de la violencia de género requiere esfuerzos continuos durante todo el año.

Red Nacional de Refugios protesta frente al Monumento a la Revolución en CDMX para exigir recursos y atender a mujeres víctimas de violencia (10/12/2025). Foto: Especial
La conmemoración tiene origen en el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, ocurrido el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana, por órdenes del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, debido a su participación política y oposición al gobierno.

Violencia contra mujeres y niñas: un problema persistente

La violencia contra las mujeres es considerada una de las principales violaciones a los derechos humanos, con impacto en distintos ámbitos sociales. Sin embargo, en muchos casos no se denuncia debido a factores como la impunidad, el temor o la falta de acceso a mecanismos de apoyo.

Esta falta de visibilidad contribuye a la repetición de las agresiones y dificulta la implementación de políticas efectivas para su prevención, atención y sanción.

