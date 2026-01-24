¿Qué alimentos no debes ingerir en el desayuno?; experto en nutrición revela cómo cuidar tu salud por las mañanas

El desayuno es considerado una de las comidas más importantes del día. Se toma al inicio de la mañana, marca la pauta de la alimentación de la jornada y ayuda a tener energía durante las actividades cotidianas.

No obstante, muchas personas deciden saltárselo o desayunan alimentos que no ayudan al cuerpo o que no dan una sensación de saciedad.

Así lo afirmó David Céspedes, un médico especializado en Salud Pública, Medicina Estética, Cirugía Capilar y Longevidad. En redes sociales tiene más de 85 mil seguidores y constantemente utiliza su cuenta de TikTok para dar recomendaciones de alimentación y actividad física.

Conoce la importancia de un desayuno balanceado. Foto: especial

¿Qué alimentos no debes ingerir en el desayuno?

En un video publicado en su perfil, Céspedes aseguró que hay tres alimentos que son comúnmente usados al desayuno y que agotan a las personas desde temprano.

“Estos son tres alimentos que arruinan tu energía desde primera hora de la mañana y que probablemente tienes en tu cocina pensando que son sanos”, explicó Céspedes al inicio del video.

Cereal como desayuno fitness

De acuerdo con el experto son “aparentemente saludables, pero son en realidad azúcar con forma de fibra”. Céspedes agregó que estos productos, comunes en los supermercados, llevan en su mayoría más del 20% de azúcares añadidos, harinas refinadas y jarabes.

Descubre que alimentos son aptos para el desayuno. Foto: Freepik

Leches vegetales

El segundo alimento que estaría “arruinando la energía” de las personas son las leches vegetales. Estos artículos se han popularizado en los últimos años y es habitual tenerlos en casa. De acuerdo con el experto “no son leche” debido a que “nadie ordeña una almendra”.

Barritas de cereales o de proteínas

El último al que se refirió el médico son las barritas de cereales o de proteínas. Para muchas personas, estas son una opción rápida de comer cuando tienen hambre o van camino al trabajo. Sin embargo, Céspedes explicó que no son recomendables.

“Llenas de jarabe de glucosa, grasas vegetales baratas y polialcoholes que alteran la microbiota y te dejan hinchado y con gases. Y la proteína suele venir del suero más barato del mercado”, señaló.

La recomendación final de Céspedes es empezar la mañana con proteínas y “grasas vegetales de calidad que aporten saciedad y energía”. En la grabación, el médico sostuvo un aguacate y un paquete de huevos mientras se refería a productos ideales para consumir a la hora del desayuno.

@dr.davidcespedes ❌ 3 alimentos que arruinan tu energía desde primera hora de la mañana y que muchos tienen en casa pensando que son sanos. Número 1: cereales de desayuno “fitness”. Parecen saludables, pero la ciencia demuestra que son azúcar con forma de fibra, cargados de harinas refinadas y antinutrientes que disparan la glucosa y te dejan sin energía horas después (PMID: 16469993, 15159225). Número 2: leches vegetales industriales. No son leche, no aportan proteína real y suelen llevar aceites, azúcares y aditivos que afectan la saciedad y la microbiota intestinal (PMID: 30746903, 25731162). Número 3: barritas de cereales o “proteicas”. Llenas de jarabes de glucosa, grasas vegetales baratas y polialcoholes que alteran el intestino, provocan hinchazón y no sostienen la energía (PMID: 20693348, 23870826). Si quieres empezar el día con energía real, la evidencia es clara: proteína de calidad y grasas saludables estabilizan la glucosa, reducen hambre y te mantienen activo durante horas (PMID: 19321585). ♬ sonido original - Dr. David Céspedes

