¿MrBeast anunciará épico reto durante el Super Bowl para ganar un millón de dólares?; esto se sabe

Crocs lanza colaboración con LEGO; así se ve el modelo inspirado en el juego de bloques

Gatita es robada por repartidor de Amazon del porche de su casa; caso se vuelve viral

¡Orgullo mexicano! El Malilla y El Bogueto sorprenden al desfilar en París Fashion Week; video se viraliza

Forza Horizon 6 anuncia fecha de lanzamiento; ¿qué precio tendrá y dónde estará disponible?

Como una iniciativa para celebrar la creatividad y el diseño, este viernes 23 de enero, la marca anunció una nueva colaboración con la compañía de juguetes danesa LEGO, dedicada a la creación de sets de juego para niños y adultos. Esta unión fue celebrada por los amantes del mundo del coleccionismo.

Estas dos grandes empresas se juntaron para ofrecer un producto totalmente único y auténtico: un modelo de zuecos inspirado en el juego de construcción con bloques cuadrados. El calzado exclusivo incluye en su compra una con cuatro pares de sus propios zuecos de ladrillo: rojos, blancos, negros y rosas.

El diseño del modelo llamado 'Brick Clog' está inspirado en un ladrillo enrome de LEGO de color rojo. Cada par cuenta con cuatro tachuelas en la parte superior delantera, simulando las piezas del juego. Además, el modelo tiene una correa de talón giratoria cuadrada para un mejor ajuste con un parche del logo de la marca, así como una suela sintética totalmente plana.

Así es el nuevo modelo de zuecos de Crocs, en colaboración con el juego de construcción de bloques LEGO. Foto: LEGO México
¿Cuándo salen a la venta y qué precio tendrán?

El modelo de sandalias de LEGO saldrá a la venta en México el próximo lunes 16 de febrero de 2026. Este par estará disponible en la tienda en línea de Crocs y en la página oficial de LEGO; tendrá un precio de 149.99 dólares, es decir, un costo de entre 2 mil 625 y 2 mil 675 pesos mexicanos.

De manera inicial, el calzado solo contará con tallas para adultos, no obstante, se espera que más adelante se integren tallas para niños y jóvenes. Una de las primeras personas en presumir este modelo fue el rapero Tommy Cash, durante la celebración del París Fashion Week, quien además protagonizó el anuncio oficial en Instagram.

Los fanáticos de LEGO y los aficionados del mundo del coleccionismo celebraron la llegada de tan esperada colaboración. La marca danesa también ha colaborado con otras empresas dedicadas a la moda, como Adidas, Levi's y Nike, dejando impregnada su estética visual en productos cotidianos.

Finalmente, este calzado está diseñado para todas aquellas personas que buscan mostrar su creatividad con el mundo, bajo el principio de construir un estilo auténtico. Esta colaboración apunta hacia una forma de autoexpresión y diversión.

