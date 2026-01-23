Camión de basura se lleva sofá que habían puesto a secar; video de viraliza en redes

En muchos países de Latinoamérica es común ver muebles fuera de las casas o sobre las calles, pues muchas personas optan por limpiarlos, sacudirlos, lavarlos y secarlos al exterior, ya sea por falta de espacio o por practicidad. Un ejemplo perfecto de esto ha llamado la atención de usuarios en redes sociales en las últimas horas.

Se trata de un reciente video que se volvió viral, en el que esta actividad cotidiana le costó uno de los muebles más importantes del hogar a una mujer.

El suceso quedó registrado gracias a las cámaras de vigilancia de vecinos, las cuales captaron el momento exacto en el que los recolectores confunden el mueble con basura y lo colocan en el camión.

Al inicio del video se ve a la mujer enjuagando el sillón con agua. Foto: X

Camión de basura se lleva sofá que habían puesto a secar

De acuerdo con las imágenes, difundidas a través de diversas plataformas, como X -antes Twitter- y TikTok, el hecho ocurrió el pasado miércoles 21 de enero.

Cerca de las 11:55 se ve a una mujer enjuagando con una manguera su sillón sobre la banqueta, el cual fue dejado frente al domicilio con la intención de que se secara bajo el sol.

El video hace un corte a otra escena, en la que se aprecia que la hora es 13:01, y el camión de la basura está frente a la casa de la mujer. Las imágenes muestran a dos recolectores de basura levantar juntos el sofá y arrojarlo junto con el resto de residuos dentro del camión. No se muestra si la propietaria se percató y salió de su hogar para intentar hacer algo al respecto.

🚨 Sofá:

Por esta mujer que sacó su sofá al sol para secarse tras lavarlo.

🥹

Los de la basura pasaron y se lo llevaron.

😱

Jaja, no mamen.

🤡#TioTendencias #Oscars pic.twitter.com/ahparSHKRX — Porque es tendencia en México (@TendenciasMX) January 22, 2026

El video no tardó en volverse viral en redes sociales, donde usuarios e internautas se han mofado del hecho. Algunas de las reacciones que se encuentran en la sección de comentarios son:

" Ya me imagino a la señora cuando salió y no encontró su sofá ".

". " ¿No le pudo poner un letrero con una simple hoja blanca y plumón que dijera 'No es basura'? ".

". " Pero la reacción de la señora es la que me interesa y no la veo por ningún lado ".

". " Esto sí es cine ".

". "Ni a la IA se le ocurren este tipo de cosas".

