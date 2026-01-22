¡He-Man ha vuelto! Lanzan teaser tráiler oficial de Amos del Universo; así luce Skeletor

Al parecer, la nostalgia ochentera no ha terminado, ya que tras décadas de espera para las y los amantes de "Amos del Universo", He-Man, Skeletor, Teela, Man at Arms, y los demás personajes, regresan a la pantalla grande.

Amazon MGM Studios y Sony Pictures México han lanzado el teaser tráiler oficial de la nueva película, una adaptación live-action de la icónica serie animada de los 80 -y franquicia de Mattel-, "He-Man y los amos del universo".

Dirigida por Travis Knight y con guion de Chris Butler , Aaron y Adam Nee, y Dave Callaham; la nueva película promete revivir la magia y la acción de la serie ochentera, bajo la premisa de que "quizás ahora, más que nunca, volvemos a necesitar ese tipo de héroe".

Master of the Universe. Foto: Amazon MGM Studios

¿Cuándo se estrena Amos del Universo?

La película live-action de "Masters of the Universe" llegará a cines nacionales e internacionales durante el verano de 2026. El estreno oficial será el 5 de junio.

Desde la revelación de las primeras imágenes, fans de la saga han generado furor en redes sociales, expresando su emoción por ver a los actores en los emblemáticos papeles que marcaron a toda una generación.

Este largometraje estará protagonizado por Nicholas Galitzine como He-Man; Jared Leto, quien interpreta a Skeletor; Camila Mendes, quien da vida a Teela; Idris Elba, en el papel de Man at Arms; Alison Brie, como Evil-Lyn; entre otros.

Nicholas Galitzine como el príncipe Adam / He-Man en Amos del Universo. Foto: Amazon MGM Studios

Tráiler revela primeras imágenes de Skeletor

Tras el lanzamiento del teaser, en el que se anunció que el primer tráiler llegaría este jueves 22 de enero, la pregunta fue clara y concisa, ¿cómo luciría Skeletor?

Jared Leto como Skeletor. Foto: Amazon MGM Studios

El villano del live-action, quien cobra vida con ayuda de Jared Leto, es una versión "real" aún más terrorífica que la caricatura. Usuarios ya han expresado a tavés de redes sociales lo satisfechos que están con esta recreación del personaje que intentará dominar Eternia.

