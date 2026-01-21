Star Wars anuncia lanzamiento del nuevo tráiler de 'Maul: Shadow Lord'; ¿cuándo se estrena?

El universo de Star Wars expande su narrativa con un nuevo proyecto enfocado en uno de los personajes más reconocidos de la saga. A través de sus canales oficiales, la franquicia confirmó el lanzamiento del primer tráiler de “Maul: Shadow Lord”, una producción que llegará a Disney+ este año y que se centra en la historia de Darth Maul.

La serie fue anunciada por primera vez durante la Star Wars Celebration 2025, realizada en Japón, donde se adelantó la expansión del contenido animado del universo de la saga.

¿Cuándo se estrena el tráiler de Maul: Shadow Lord?

De acuerdo con información de la franquicia, el tráiler oficial se estrenará el jueves 22 de enero.

El avance publicado este miércoles 21 de enero incluye fragmentos vinculados a momentos clave del personaje en películas de Star Wars y en series animadas, además de referencias directas a su rivalidad con Obi-Wan Kenobi.

Wanted across the galaxy.



Star Wars: Maul - Shadow Lord. Trailer tomorrow. pic.twitter.com/Ht0ouuIk94 — Star Wars (@starwars) January 21, 2026

Asimismo, el material promocional destaca el uso del sable láser doble de Darth Maul, así como una secuencia musical que retoma elementos asociados a Star Wars: La Amenaza Fantasma.

Maul: Shadow Lord, la nueva serie animada de Star Wars

Darth Maul fue presentado en Star Wars: Episodio I – La Amenaza Fantasma como uno de los antagonistas principales. Aunque su destino parecía definido tras su enfrentamiento con Obi-Wan Kenobi, la serie Star Wars: The Clone Wars confirmó que el personaje continuó con vida, lo que permitió su regreso en Star Wars Rebels y en la película Han Solo: Una historia de Star Wars.

Ahora, con Maul: Shadow Lord, el personaje protagoniza su propio relato dentro del universo de Star Wars, explorando etapas que no habían sido abordadas de manera central.

En la serie, la voz de Darth Maul estará a cargo de Sam Witwer, quien interpretó al personaje en The Clone Wars y Star Wars Rebels, manteniendo la narrativa establecida en producciones anteriores.

