Hace tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, Liam Neeson interpretó al mentor de Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) en el film de ciencia ficción del Episodio 1 de “Star Wars“.

Recientemente, a través de una entrevista, el actor de 73 años consideró que su muerte en la saga fue un “poco cursi”, desatando críticas entre los fans de la saga de ciencia ficción.

¿Por qué Liam Neeson considera que su muerte en Star Wars fue “cursi”?

Durante una entrevista con GQ, Liam Neeson comentó que su escena de muerte en Star Wars le pareció algo ridícula. Cabe recordar que su personaje, Qui-Gon Jinn, murió al ser atravesado en el estómago con el sable láser de Darth Maul interpretado por Ray Park.

“Pensé que mi muerte era cursi. Se supone que soy un maestro Jedi (…) Mi personaje cayó en la trampa: ‘Oh, voy por tu cara. No, no, voy por tu estómago. Oh no, me atrapaste’. Es como, por favor, eso no es propio de un maestro Jedi”, comentó Liam Neeson.

Qui-Gon Jinn regresó para la serie Obi-Wan Kenobi y novelas de Star Wars

En septiembre de 2022, con el estreno de la serie Obi-Wan Kenobi, uno de los momentos que conmovió a los fans fue el regreso de Neeson en su papel como Jedi.

A más de 48 años del estreno de “Star Wars: Episodio IV: Una nueva esperanza”, el universo creado por George Lucas no ha parado de expandirse a través de las series de Disney+, cómics, libros y películas.

En los libros, el personaje de Qui-Gon Jinn es explorado más a fondo, especialmente en la novela “Star Wars: Maestro y aprendiz”, escrita por Claudia Gray, donde se abordan los conflictos internos del maestro Jedi interpretado por Neeson.

Uno de los proyectos más recientes en los que Liam Neeson participó fue en la nueva versión de “¿Y dónde está el policía?”, donde actuó junto a Pamela Anderson y desataron rumores sobre un posible romance entre ambos actores.