Netflix lanza el tráiler de One Piece temporada 2: Nico Robin y los nuevos personajes que llegarán a la serie

Este lunes, Netflix liberó el tráiler oficial de la segunda temporada de One Piece, una de sus producciones más exitosas basadas en anime. Bajo el título One Piece Rumbo a la Gran Ruta, la serie continuará la historia de Monkey D. Luffy y los Sombrero de Paja, ahora enfrentando peligros mayores en el inicio de su travesía por el Grand Line.

La plataforma confirmó que la nueva entrega se estrenará el 10 de marzo de 2026 y contará con ocho episodios.

El adelanto no solo refuerza el tono de aventura y fantasía que conquistó a los fans en la primera temporada, sino que también despeja una de las dudas más comentadas desde el anuncio de la secuela: la introducción de nuevos personajes fundamentales para la narrativa original.

Foto: captura de pantalla en Youtube

Lee también: La segunda temporada de One Piece en Netflix estrena avance dedicado a Chopper

Los nuevos personajes que se suman a la tripulación y a la historia

Uno de los momentos más destacados del tráiler es la primera aparición de la llegada de Nico Robin, conocida inicialmente como Miss Sunday, interpretada por la actriz Lera Abova. Su inclusión marca el inicio directo de la trama relacionada con Baroque Works, una de las organizaciones criminales más importantes del universo One Piece.

El tráiler muestra además a Smoker, vicealmirante de la Marina, interpretado por Callum Kerr, así como a Nefertari Vivi (Miss Wednesday), encarnada por Charithra Chandran.

A ellos se suman figuras clave como Mr. 3, interpretado por David Dastmalchian, y Mr. 0, también conocido como Crocodile, quien será interpretado por Joe Manganiello. En esta temporada también aparecen la doctora Kureha, a cargo de Katey Sagal, y Brogy, uno de los gigantes, interpretado por Brendan Sean Murray.

Foto: Captura de pantalla en Youtube

Lee también: ¿Quién es Cole Escola, actor que interpretará a Bon Clay en live action de One Piece?

¿Qué revela el tráiler sobre la trama de la temporada 2?

El avance se centra en la llegada de Luffy y su tripulación al Grand Line, una región del océano conocida por su peligrosidad y por albergar a los piratas más temidos. Se anticipa el inicio de la saga de Alabasta, uno de los arcos narrativos más extensos y queridos del manga y el anime.

De acuerdo con información oficial de Netflix Tudum, plataforma especializada de la propia compañía, la segunda temporada buscará mantener fidelidad al material original de Eiichirō Oda, cuya obra comenzó su publicación en 1998 y cuya adaptación animada se transmite desde 1999, superando los mil capítulos hasta 2025.

Foto: captura de pantalla en Youtube

Además, el tráiler muestra personajes clave como Crocus y la ballena Laboon, elementos esenciales para comprender el simbolismo del inicio del viaje por la Grand Line. La presencia de Baroque Works confirma que la serie apostará por conflictos políticos, traiciones y batallas de mayor escala, elevando el tono respecto a la primera temporada.

Con este adelanto, Netflix refuerza su compromiso con una de las adaptaciones live action más ambiciosas de los últimos años, apostando por expandir el universo de One Piece y consolidar su lugar dentro del catálogo de producciones basadas en anime.

También te interesará:

Solución sencilla para eliminar sarro de los chorros del inodoro y optimizar la descarga

¿Por qué recomiendan poner una esponja en la lavadora y cómo funciona el truco viral?

Yesenia Méndez se dice dispuesta a declarar nuevamente tras su comparecencia: "no tengo nada que ocultar"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov