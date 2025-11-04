¿Quién es Cole Escola, actor que interpretará a Bon Clay en live action de One Piece?

La plataforma de streaming confirmó la incorporación de Cole Escola, actor, comediante y dramaturgo estadounidense, como el encargado de interpretar a Bon Clay (Mr. 2 Bon Kurei) en la tercera temporada de One Piece.

Su talento teatral, su estilo excéntrico y su energía única lo convierten en una elección que promete revolucionar el live action del exitoso manga.

"One Piece". Fuente: Twitter @QuidVacuo

¿Quién es Cole Escola?

Nacido el 25 de noviembre de 1986 en Oregón, Estados Unidos, el actor se identifica como persona no binaria y utiliza los pronombres they/them, destacando no solo por su talento escénico, sino también por su papel en la representación LGBTQ+ dentro de la industria.

Antes de llegar a Broadway, Escola trabajó en comedias televisivas como Difficult People (2015–2017), donde interpretó a Matthew, un personaje sarcástico que le dio reconocimiento entre los fanáticos del humor alternativo. También participó en Search Party, donde encarnó a Chip, un personaje excéntrico que mostró su habilidad para moverse entre la comedia y el drama.

Su salto a la fama internacional llegó en 2024 con la obra Oh, Mary!, una sátira teatral escrita y protagonizada por el mismo. La pieza, centrada en una versión ficticia y delirante de Mary Todd Lincoln, se convirtió en un fenómeno en Broadway, llevándolo a ganar el Premio Tony 2025 como “Mejor interpretación principal”, siendo la primera persona no binaria en lograrlo, esto de acuerdo con Variety.

¿Por qué fue elegido para interpretar a Bon Clay?

Netflix anunció su participación en noviembre de 2025, describiendo al personaje como “un asesino teatral que convierte el combate en arte”. La definición encaja a la perfección con el estilo actoral de Escola, que combina dramatismo, humor y una gran expresividad física.

En la historia de One Piece, Bon Clay (Mr. 2 Bon Kurei) es un personaje camaleónico con la habilidad de cambiar su apariencia tocando a otros con su mano, gracias a los poderes de la fruta Mane Mane no Mi. Aunque al inicio parece un villano, su lealtad hacia Luffy y su sacrificio por la amistad lo transforman en uno de los personajes más entrañables de toda la saga.

La tercera temporada del live action se filmará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y adaptará el arco de Alabasta, donde Bon Clay tendrá un papel crucial para el desarrollo de la historia.

