Calendario SEP: ¿por qué no habrá clases el 31 de octubre? Esto se sabe

Con la llegada del otoño y las celebraciones de fin de mes, s comenzaron a preguntarse si habrá clases el viernes 31 de octubre de 2025.

Este año, la fecha coincide con Halloween y un día antes del Día de Muertos, por lo que el tema ha despertado curiosidad en toda la comunidad educativa.

Foto: iStock
Foto: iStock

¿Por qué la SEP suspende clases el 31 de octubre?

La SEP confirmó que el viernes 31 de octubre no habrá clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. La suspensión corresponde precisamente a la reunión mensual del Consejo Técnico Escolar, no a la celebración de Halloween.

Durante estas sesiones, los maestros evalúan resultados, revisan materiales de trabajo y diseñan estrategias pedagógicas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Estas actividades se desarrollan al interior de los planteles, sin la presencia del alumnado, lo que convierte la jornada en un día de descanso para los estudiantes.

Además, al coincidir con las celebraciones del Día de Muertos, los alumnos podrán disfrutar de un megapuente, uniendo el viernes con el fin de semana y el sábado 1 de noviembre, día dedicado a honrar a los difuntos.

nuevo calendario escolar SEP 2025-2026. Fuente: DOF
nuevo calendario escolar SEP 2025-2026. Fuente: DOF

¿Cuándo serán los próximos megapuentes del ciclo escolar 2025-2026?

El calendario escolar 2025-2026 contempla 17 días de suspensión de clases a lo largo del ciclo, entre feriados oficiales, jornadas de Consejo Técnico y días administrativos.

Entre los próximos descansos destacan:

  • Del 14 al 17 de noviembre de 2025, por descarga administrativa y el aniversario de la Revolución Mexicana.
  • Del 30 de enero al 2 de febrero de 2026, por Consejo Técnico y la conmemoración de la Constitución Mexicana.
  • Del 13 al 16 de marzo de 2026, por descarga administrativa y el natalicio de Benito Juárez.

Estos descansos representan una oportunidad para el descanso y la convivencia familiar, sin alterar los días efectivos de clase establecidos por la SEP.

aov/

