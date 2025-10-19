¿Dónde y a qué hora podrá observarse el Cometa Lemmon sin telescopio?

El Cometa Lemmon, oficialmente denominado C/2025 A6, se ha convertido en el protagonista del cielo de este año. Visible desde México, España y otros países del hemisferio norte, este visitante cósmico no requiere telescopio para apreciarse.

Los especialistas recomiendan observarlo durante las noches despejadas de finales de octubre, cuando alcanzará su máximo brillo antes de alejarse gradualmente del horizonte.

Cómo ver el paso del Cometa Verde desde Oaxaca sin esperar otros 50 mil años. Foto: Observatorio Astronómico los Molinos.

¿Cuándo y dónde se podrá ver el Cometa Lemmon 2025?

De acuerdo con el sitio especializado en astronomía Star Walk, el mejor momento para observar el Cometa Lemmon será entre el 25 y el 31 de octubre, cuando su luminosidad se intensificará y será visible a simple vista bajo cielos oscuros.

En México, podrá apreciarse hacia el horizonte occidental después de la puesta del sol, aproximadamente desde las 18:30 hasta las 20:15 horas, dependiendo de la región. En Ciudad de México, por ejemplo, el cometa alcanzará unos 26° de altura sobre el horizonte el 27 de octubre, descendiendo paulatinamente hasta desaparecer.

¿Por qué el Cometa Lemmon es un evento único?

El C/2025 A6 (Lemmon) regresa aproximadamente cada 1,000 años, por lo que ninguna persona viva volverá a verlo. Su órbita retrógrada —es decir, en dirección contraria a la de los planetas— lo hace especialmente visible para quienes se encuentran en el hemisferio norte.

En las imágenes, el cometa se distingue por su brillo esmeralda y su cola alargada, producto de los gases y el polvo que se desprenden al acercarse al Sol. Durante su máximo acercamiento a la Tierra, el 21 de octubre, coincidirá con la Luna nueva y con la lluvia de meteoros Oriónidas, un espectáculo doble para los observadores nocturnos.

Foto: Captura de pantalla en Star Walk.

¿Cómo identificarlo en el cielo?

Para localizar el Cometa Lemmon, basta con mirar hacia el suroeste, cerca de las constelaciones Bootes y Ofiuco. A simple vista, se percibe como una estrella difusa con una leve cola, mientras que con binoculares se revela con mayor detalle.

El secreto está en elegir un lugar libre de contaminación lumínica y con el horizonte despejado. En zonas rurales o montañosas, el cometa puede distinguirse incluso sin ayuda óptica.

¿Cuánto tiempo durará su visibilidad?

El cometa será visible hasta alrededor del 10 de noviembre, aunque después del 3 de ese mes su brillo comenzará a disminuir. Las noches de finales de octubre son las ideales para contemplarlo o incluso fotografiarlo con un teléfono móvil o cámara básica.

Este cometa no solo será el más brillante del año, sino también uno de los más accesibles para la observación pública, ofreciendo una oportunidad irrepetible para mirar al cielo y ser testigo de un visitante que no volverá en milenios.

