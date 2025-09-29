MTU entra en vigor: ¿debo activarlo si tengo cuenta en Banco del Bienestar?

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) comenzará a aplicarse en México a partir del 1 de octubre de 2025 como una nueva herramienta de seguridad digital para proteger transferencias electrónicas y operaciones bancarias.

Sin embargo, los usuarios se preguntan si se debe activar de igual forma en el Banco del Bienestar.

Consulta el saldo de tu tarjeta en la app móvil del Banco del Bienestar. Foto: X

Lee también: Nuevo límite en transferencias bancarias: ¿Cómo afectará a los mexicanos?

¿Debo activar el MTU si soy cliente del Banco del Bienestar?

La respuesta es no. El Banco del Bienestar no requiere la activación del MTU porque su aplicación móvil no ofrece transferencias digitales. Todas las operaciones deben realizarse en sucursales físicas. Por ello, los usuarios de este banco están exentos de esta medida de seguridad.

¿Qué pasa si transfiero desde otro banco hacia el Banco del Bienestar?

En ese caso, el MTU sí entra en juego. Si el dinero proviene de otra institución, la cuenta emisora deberá tener configurado su límite de transacciones. Esto significa que el usuario del banco de origen debe activar la herramienta, ya que, de lo contrario, sus transferencias superiores a 12 mil pesos serán bloqueadas a partir del 1 de enero de 2026.

¿Cómo puedo transferir dinero desde mi cuenta del Banco del Bienestar?

Si necesitas mover recursos, deberás acudir a la ventanilla de la sucursal. Para transferir a cuentas dentro del mismo banco, basta con presentar el número de cuenta o tarjeta del destinatario, el monto y tu identificación oficial. En caso de transferencias a otras instituciones, tendrás que llenar una solicitud SPEI, presentar tu contrato de cuenta, CLABE y los datos completos del destinatario.

Banco del Bienestar ¿Cómo abrir cuenta de ahorro? Monto mínimo y rendimientos. Foto: Banco del Bienestar

Lee también: MTU Banamex México: ¿Cómo fijar y cambiar tu límite de transferencia bancaria?

¿Dónde ubicar una sucursal del Banco del Bienestar?

El banco cuenta con un directorio en línea donde los usuarios pueden localizar la sucursal más cercana: directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx.

También se ofrece atención telefónica al número 800 900 2000. Con la entrada en vigor del MTU, la mayoría de los bancos digitales ajustarán sus plataformas, pero los clientes del Banco del Bienestar no tendrán que preocuparse, ya que sus operaciones se mantienen bajo el esquema presencial.

También te interesará:

La mejor fórmula para dejar tus cristales, espejos y ventanas sin manchas

"La Red Social" anuncia secuela: ¿Cuándo se estrenará la película en México?

Google cumple 27 años: ¿Qué significa el nombre del famoso buscador?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov